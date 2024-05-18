İstanbul'un göbeğinde böyle kaçırıldı: Önce dövdüler sonra da gasp ettiler

Üsküdar, Küplüce Mahallesi'nde önceki akşam saat 19.25 sıralarında vatandaşlar polise ihbarda bulunarak bir kişinin kaçırılarak zorla otomobile bindirildiğini söyledi.Kaçırma anının bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındığı belirlendi. Görüntülerde, şüphelilerin kullandıkları otomobille mağdurun aracının önünü kestiği ve adamı döverek zorla kendi araçlarına bindirdiği anlar yer alıyor.Polisi alarma geçiren olayın ardından Gasp Büro Amirliği tarafından operasyon başlatıldı. Görüntü kayıtlarından kaçırılan otomobilin plakası tespit edildi.Otomobilin sahibinin yanındakilerle birlikte Fatih'te bir otelde kaldığı belirlendi.Zamana karşı yarışan polis ekipleri otel odasına baskın yaptı ancak şüphelilere ulaşamadı. Bu gelişme üzerine sürdürülen saha çalışmasında şüphelilerin içinde bulunduğu aracın Üsküdar'da bir ara sokakta park halinde olduğu tespit edildi.Şüphelilerin ve kaçırdıkları kişinin halen otomobilde olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.Polis her iki ucunu kapattığı sokakta otomobile baskın yaptı. Baskında bulunan M.A.'nın feci şekilde dövüldüğü ve işkenceye maruz kaldığı görüldü.Kaçırıldıktan yaklaşık 4 saat sonra kurtarılan M.A. durumunun iyi olmaması nedeniyle olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.Otomobilde bulunan 3 şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler Altay Y. (24), Kerim B. (29) ve Sezar S. (22)'nin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.Şüpheliler, kaçırdıkları kişinin Ankara'da bulunan T. adlı kız arkadaşlarına uygunsuz görüntüleriyle şantaj yaptığını, bunu öğrenince hesap sormak için İstanbul'a geldiklerini iddia ettiler.Şüphelilerin şantaj olayının intikamını almak için mağduru dövdüklerini söyledikleri öğrenildi.Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada şüphelilerin, darp ettikleri M.A.'nın banka kartlarını alarak hesaplarından para çektikleri ve yanında bulunan bin dolar parayı da gasp ettikleri öğrenildi.Şüphelilerin ayrıca cep telefonu uygulamalarını kullanarak mağdurun kredi kullanmasını sağlayarak parayı kendi hesaplarına aktardıkları da belirlendi.Polis, gasp edilen paranın tam miktarının ortaya çıkması için bankalara yazı yazıldığını söyledi.Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.