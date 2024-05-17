15 Temmuz'un tartışmalı ismi Dışişleri Bakan Yardımcısı oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla Dışişleri Bakanlığı’na 3 isim atandı. Erdoğan imzalı kararda dikkat çeken isimler yer aldı. Dışişleri Bakan Yardımcılıklarına eski Havana Büyükelçisi Ayşe Berris Ekinci, Dışişleri Bakanlığı SAM Başkanı Nuh Yılmaz, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran atandı. Nuh Yılmaz ise, Hakan Fidan MİT Müsteşarı olduğu dönemde kurumun basın işlerinden sorumluydu.







Nuh Yılmaz’ın görev süresi boyunca MİT’e yakın gazetecilere ve medya organlarına manipülatif haberler yaptırdığı kamuoyuna yansımıştı. AKP’nin trol başlarından olan Hilal Kaplan, boşanmasını ve eşinin yakın arkadaşı ile evlenmesini haber yapan Oda TV ile kavgaya tutuşmuştu. Kaplan, Toygun Atilla ve Soner Yalçın için MİT’çi Nuh Yılmaz’ı kastederek “Nuh’un Köpekleri” demişti. Boşandığı eşiyle ilgili ‘aldatma’ haberlerine tepki gösteren Kaplan, “Siz insan değilsiniz. Köpeği olduğunuz “Nuh”a da bunu böyle iletin” ifadelerini kullanmıştı. Böylelikle kendi yandaşları olan Hilal Kaplan’da sözde muhalif gözüken medyayı nasıl kullandıklarını ifşa etmişti.







Aktifhaber'de yer alan habere göre Yılmaz ile birlikte diğer Bakan Yardımcılığına getirilen ikinci isim ise dezenformasyon ve sansür başkanı olarak da tanınan Fahrettin Altun’un adamı Burhanettin Duran.