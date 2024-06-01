Savcıdan hakime herkesi aramış!

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Siverek Kaymakamı Musa Aydemir’in İzol katliamını gerçekleştiren katiller ile görüşüp poz vermesinin ardından katliama dair yeni detaylar ortaya çıktı. AKP eski Milletvekili Zülfükar İzol’un kardeşlerinin düzenlediği katliamın ardından gerçekleştirdiği telefon trafiği dava dosyasına yer alıyor. AKP’li İzol’un aradığı isimler arasında başsavcı dahi var. Urfa’nın Siverek ilçesine bağlı Çeltik Mahallesi’nde 15 Haziran 2019 tarihinde, AKP eski Milletvekili Zülfükar İzol’un oğlu, kardeşi ve akrabalarının saldırısında aynı aileden Zozan, Hakkı ve Meral ile Musa Serhat İzol isimli dört kişi öldürüldü.



Katliamın ardından eski milletvekili AKP’li Zülfükar İzol’un mahkeme dosyasına giren HTS kayıtları ise dikkat çekici. Yapılan incelemelerde, ailesi bir katliama imza atan Zülfikar İzol’un onlarca kişiyi arayarak telefon trafiği yürüttüğü görülüyor.



BAŞSAVCI’YLA KONUŞMUŞ



İzol, günün erken saatlerinde gerçekleşen katliamın ardından, katliamın gerçekleştirildiği dönemde de milletvekili olan Urfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ile dört defa görüştü. Siverek Başsavcısı’ndan ilçe jandarma komutanına, en az 12 eski milletvekilinden polis başmüfettişine kadar birçok önemli isimi arayan İzol’un olay günü aradığı tespit edilen bazı isimler şöyle:



• Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Necmettin Aydın



• Dönemin Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Ali Kemal Karataş



• Polis Başmüfettişi Yener Gül

Zülfükar İzol



KOMUTANLARI DA ARAMIŞ



Zülfükar İzol’un telefon trafiği bununla da sınırlı değil. Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı, katliamın ardından İzol’un jandarma komutanlarını arayıp aramadığını sordu. İlçe Jandarma Komutanlığı’nın yanıtında ise “İzol’un ilçe jandarma komutanının kullandığı cep telefonunu aradığı” belirtildi. Ancak İzol’un jandarma komutanını akrabalarının nohut biçip biçemeyeceğini sorduğu için aradığı öne sürüldü. BirGün’ün ulaştığı Zülfükar İzol ise bir açıklamaya yapmayacağını belirtti.



MÜEBBETLE YARGILANDILAR



Ayrıca katliamın ardından gözaltına alınan AKP eski Milletvekili Zülfükar İzol’un kardeşleri Bülent, Cihan ve Cemal İzol ile oğulları Bozan ile Ferman İzol tutuklandı. Ancak Bülent İzol 6 Ekim 2020’de; Cihan İzol 5 Ocak 2021’de; Cemal İzol 1 Haziran 2021’de; Serhat Ferman İzol ise 1 Haziran 2022’de salıverildi. Savcılık, “cinayeti azmettirmekle” suçlanan eski AKP Milletvekili Zülfükar İzol hakkında ise “takipsizlik” kararı verdi.



"Güvenlik gerekçesiyle" Aksaray 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 25 Ekim 2023 tarihindeki 16’ncı duruşmasında karar çıktı. 6 kişinin firari olduğu davada 11 kişinin "tasarlayarak adam öldürme" ve "tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüsten" ceza aldı.



Önce sanıklar Cihan İzol, Cemal İzol ve Serhat Ferman İzol için dörder kez müebbet hapis cezası verildi ardından yapılan indirimle cezaları 66 yıl 3 aya düşürüldü. Ancak mahkeme bu üç kişi için de tutuklama kararı çıkarmadı. Mahkeme sanıklar için sadece yurtdışına çıkma yasağı koydu.



Dört yıldır devam eden davada 16 celse boyunca “adam öldürme” suçundan yargılanan Bülent İzol ise beraat etti.



HAKİM, SAVCI İSYAN ETTİ



Mahkeme heyetinde yer alan üç hakimden biri karara karşı muhalefet şerhi hazırladı. Hakim “Sanıkların kaçma şüphesi bulunduğunu ve tutuklanmalar gerektiğini belirterek karara katılmadığını” ifade etti. Savcı ise kararı istinafa taşıyacağını belirtti.