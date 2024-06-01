Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu KAP'a bildirdi

Fenerbahçe Kulübü'nün KAP'a yaptığı Mourinho açıklamasında, "Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlamıştır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur." denildi.





Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho hakkında KAP'a bildirimde bulundu.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 2+1 yıllık anlaşma sağladığı Mourinho ile görüşmelere başlandığı duyuruldu.Koç ve Mourinho, bu akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde bir araya gelecek. Londra'da oynanacak karşılaşmada yorumculuk yapacak olan Mourinho'nun, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.Fenerbahçe'de tarihi olay. İlk kez bir kulüp kendi kendine çalım attı belki de... Aziz Yıldırım’ın seçim vaadi Jose Mourinho, rakip aday Ali Koç ile el sıkıştı.Peki süreç nasıl gelişti?Yıldırım Şampiyonlar Ligi finalini Mourinho ile izleyip sözleşme imzalayacağını söylemesinden bir gün sonra Koç devreye girdi.Yeni yönetimde yer alacak Acun Ilıcalı ve Sportif Direktör Mario Branco, önce Portekizli menajer Jorge Mendes ile ardından da Mourinho ile görüştü.