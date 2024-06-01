İsrail: Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalar sona erdi; Refah saldırıları arttı

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde günlerce süren yoğun çatışmaların ve 200'den fazla hava saldırısının ardından operasyonlarına son verdiğini duyurdu.



Euronews'te yer alan habere göre birlikler, Refah'a doğru ilerleyerek Hamas'ın son büyük sığınağı olduğunu söyledikleri bölgeyi hedef aldı.



İsrail birliklerinin Refah'ın merkezinde roketatar ve diğer silahların yanı sıra Hamas'a ait tünel kuyuları bulduğu belirtildi. Operasyon sırasında 250 rehineden yedisinin cesedine ulaşıldığı kaydedildi.



İsrail ordusu, İsrail'in kurulduğu 1948 savaşından kaçan mültecilerin ve onların torunlarının yaşadığı kalabalık bir kentsel bölge olan Cibaliya'da Hamas'ın “sivil bölgeyi güçlendirilmiş bir savaş yerleşkesine” dönüştürdüğünü belirtti.



Açıklamada İsrail birliklerinin yakın çatışmalarda yüzlerce militanı öldürdüğü, büyük miktarda silah ele geçirdiği ve kullanıma hazır roketatarları imha ettiği belirtildi.



İsrail güçlerinin yeraltında 10 kilometreyi aşan silah dolu bir tünel ağını etkisiz hale getirdiği ve Hamas'ın bölge tabur komutanını öldürdüğü kaydedildi.



İsrail savaştaki sivil kayıpların yüksek olmasından Hamas'ın savaşçılarını kasıtlı olarak yerleşim bölgelerine yerleştirmesini sorumlu tutuyor.



Bu arada üst düzey bir İsrailli güvenlik yetkilisi, İsrail'in hayatta kalan rehinelerin iadesini de içeren bir anlaşmanın parçası olmayan herhangi bir çatışmayı durdurmayı kabul etmeyeceğini kaydetti.



Hamas, İsrail'in savaşı durdurması durumunda, İsrail'de tutulan Filistinli mahkumlar için rehine takasını da içeren bir anlaşmaya hazır olduğunu söylemişti.



İsrail ordusu ocak ayında Hamas'ın tüm komutanlarını öldürdüğünü ve Gazze'nin yönetici grubunun bölgedeki savaş oluşumlarını ortadan kaldırdığını açıklamıştı.



Refah saldırıları arttı



İsrail tankları Refah'ta bir dizi operasyonunun bir parçası olarak salı günü Refah'ın merkezine girdi.



Ordu, Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah'ta “istihbarata dayalı operasyonel faaliyetleri” sürdürürken uzun menzilli roketlerin yanı sıra roket güdümlü el bombası, patlayıcı ve mühimmat stoklarına rastladığını duyurdu.



Hamas'ın müttefiki İslami Cihad, Refah'ın güney sınırındaki Selahaddin Kapısı civarına giren İsrail askerlerine ve araçlarına havan topu saldırısı düzenlediğini bildirdi.



Gazze'de henüz İsrail güçleri tarafından ele geçirilmemiş tek büyük şehir olan Refah, bir milyondan fazla Filistinli için bir sığınaktı, ancak operasyon öncesi çoğu bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.



İsrail'in iki Hamas komutanını hedef alan bir hava saldırısında çadırların bulunduğu alanda 45 kişini ölümüne neden olması dünya genelinde Tel Aviv'e karşı tepkileri artırdı.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'i Gazze için savaş sonrası bir plan hazırlamaya çağırdı. Blinken, bu plan olmadan askeri kazanımların kalıcı olmayabileceği, kanunsuzluk, kaos ve Hamas'ın geri dönüşünün yaşanabileceği uyarısında bulundu.



Gazze'de savaş nedeniyle 2,3 milyonluk nüfus arasında yetersiz beslenme yayıldı, yardım teslimatları yavaşladı ve Birleşmiş Milletler yeni bir kıtlığın başladığı uyarısında bulundu.