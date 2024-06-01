Havada panik! Lüksemburg'dan Dammam'a giden uçak Sabiha Gökçen'e acil iniş yaptı

Lüksemburg merkezli Cargolux şirketine ait bir Boeing 747 tipi kargo uçağı, Lüksemburg'dan Dammam'a yaptığı sefer sırasında iniş takımlarında yangın ikazı aldı. Uçağın pilotu, acil durum bildiriminde bulunarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na acil iniş yaptı.



Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, Lüksemburg-Dammam seferini yapan Boeing 747 tipi uçak, iniş takımlarında yangın ikazı alındıktan sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmek için acil durum bildiriminde bulundu.



Bu bildirim üzerine uçağın inişi öncesinde itfaiye ve sağlık ekipleri apronda hazır bulunduruldu.



Havalimanı uçuş trafiği geçici olarak durdurulurken, kargo uçağı inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirdi.



Uçağın sorunsuz inmesinin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava trafiğinin normale döndüğü öğrenildi.