Öğretim üyesi, milyonlarca lira ile kayıplara karıştı

Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Dr. Mehmet Dağ, aynı zamanda üniversitenin en kritik pozisyonlarından birinde Döner Sermaye İşletme Müdürü olarak görev yapıyordu.







Üniversiteye giren her türlü demirbaşın alım-satım işlemlerinin yanı sıra, okula alınacak kimyasallar ve milyonlarca liralık kantin ihalesi de Dağ'ın kontrolü altındaydı. Ocak ayında Dağ hakkında ortaya atılan yolsuzluk iddiaları sonrasında inceleme başlatan Siirt Üniversitesi Rektörlüğü, mart ayında Dağ'ı ve hizmetinde çalışan bir memuru açığa aldı.





ÖĞRETİM ÜYESİ MİLYONLARCA LİRA İLE SIRRA KADEM BASTI

Halk Tv'den Mustafa Balcı'nın haberine göre, hakkında idari, mali ve cezai soruşturma başlatılan Dağ'a yönelik arama emri çıkartılmış olsa da, emniyet güçleri kaçak öğretim üyesini şu ana kadar yakalayabilmiş değil.







Yapılan incelemelerde üniversite döner sermayesinde milyonlarca liralık açıklar bulunurken, bölge esnafı söz konusu bedelin daha yüksek olduğunu ve kendilerinin de dolandırıldığını belirtiyor. Dağ aracılığıyla üniversiteye çok sayıda mal sattıklarını ancak ödeme alamadıklarını belirten esnaflar, mağduriyetlerinin onlarca milyon lirayı aştığını belirtirken, üniversitenin yaptığı incelemeler sonucu hazırlanan muhasebe iç denetim raporlarında ise usulsüzlüğe konu para 4 milyon TL seviyelerinde.





BİNLERCE SATIŞ YAPTI

Dağ'ın yönetiminde üniversiteye ait bir e-ticaret sitesi bulunduğu da ortaya çıktı. Burada satışa sunulan şampuan, deterjan, kolonya, süzme bal ve birçok ürün için Siirt esnafından milyonlarca liralık malzeme alındığı ancak ödemelerin eksiksiz şekilde yapılmadığı iddialar arasında.





REKTÖRÜN İMZASINI TAKLİT ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

İncelemeler sonucunda kaçak öğretim üyesi Mehmet Dağ'ın çeşitli ödeme emirlerini gerçekleştirebilmek için Rektör ve rektör yardımcılarının imzasını taklit ettiği ortaya çıktı. Hizmetinde çalışan bir memurla birlikte çok sayıda usulsüz ödeme tahsili yapan Dağ'ın, kantin ihalesini aynı anda birçok farklı kişiye vererek, bu isimlerden de yüklü ödemeler aldığı belirtiliyor.





Dağ hakkında açılan savcılık soruşturması devam ediyor.



