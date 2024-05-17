Samanyolu Haber /Dünya / Acılı cips yiyen çocuk hayatını kaybetti /17 Mayıs 2024 18:36

Acılı cips yiyen çocuk hayatını kaybetti

Cips yedikten sonra hayatını kaybeden çocuğun, acı biberlerin aktif bileşeni olan kapsaisin maddesini yüksek seviyede tüketmesi sonucu aniden kalbinin durduğu belirlendi.

SHABER3.COM

ABD'de baharatlı tortilla cipsi yedikten sonra beklenmedik bir şekilde hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun çok fazla acı biber yemekten öldüğü belirlendi.

Gazete Duvar'ta yer alan habere göre, ABD'nin Massachusetts eyaletinde, geçen yıl sosyal medyada gördüğü 'baharatlı tortilla cips yeme meydan okumasına' katılan ve ani bir şekilde yaşamını yitiren 10'uncu sınıf öğrencisi Harris Wolobah'ın otopsi raporuna ulaşıldı. Otopsi raporuna göre, Paqui firmasının ürettiği çok baharatlı cipsi yedikten kısa bir süre sonra rahatsızlanan Wolobah, 'yüksek seviyede tüketilen kapsaisin (acı biberlerin aktif bileşeni) sonucu oluşan ani kalp durması' sonucu hayatını kaybetti.

ONLARCA ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Hayatını kaybeden çocukta kalp büyümesi ve kalp kası bandı rahatsızlığının da bulunduğu belirtilirken, Paqui üreticisi, sosyal medya üzerinden başlattığı 'meydan okumada' tüketicilerden dünyanın en acı iki biberinden elde edilen ürünü yerken çektikleri videoları paylaşmasını ve ürünü tükettikten sonra su içmemesini istemişti. ABD genelinde yaygın olan bu 'meydan okumaya' katılan onlarca çocuk, hastaneye kaldırılmıştı. Son derece acı olan bu ürüne karşı çocuk ve gençlere uyarılarda bulunuluyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Acılı cips yiyen çocuk hayatını kaybetti Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:42:45