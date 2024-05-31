Samanyolu Haber /Gündem / Alper Gezeravcı, trafik kazası geçirdi /31 Mayıs 2024 16:28

Alper Gezeravcı, trafik kazası geçirdi

İlk Türk astronot olarak bilinen Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı araç kaza yaptı. Kazada Gezeravcı ve iki kişi yaralandı.

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde trafik kazası geçiren 'Türkiye'nin ilk astronotu' Alper Gezeravcı, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. 

D-100 kara yolu Ankara istikameti Yenidoğan Mahallesi mevkisinde bir midibüs, Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobile arkadan çarptı. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla tedbiren Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gezeravcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

VALİ: YARALANMA TESPİT EDİLMEDİ 
Sözcü'de yer alan habere göre hastaneye gelerek Gezeravcı'nın sağlık durumu hakkında bilgi alan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, çıkışta yaptığı açıklamada, kazanın, D-100 kara yolunda bir servis aracının Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobile arkadan çarpması sonucu meydana geldiğini söyledi. 

Yavuz, otomobilde bulunan Gezeravcı ile 2 kişinin kontrol amaçlı hastaneye getirildiğini belirtti. 

Gerekli tüm tetkiklerin yapıldığını aktaran Yavuz, "Herhangi bir yaralanma tespit edilmemiştir. Kontrol amaçlı hastanemizde bulunuyor. Geçmiş olsun" dedi.
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