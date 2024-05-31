Samanyolu Haber /Dünya / Alman Özgürlük Partisi’nin eski lideri Michael Stürzenberger’e bıçaklı saldırı: Çok sayıda yaralı var /31 Mayıs 2024 15:41

Alman Özgürlük Partisi’nin eski lideri Michael Stürzenberger’e bıçaklı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Aşırı sağcı Alman Özgürlük Partisi'nin eski lideri Michael Stürzenberger'e Almanya'nın Mannheim kentinde bir kişi bıçakla saldırdı. Polis aralarında aşırı sağcı ve İslam karşıtı Michael Stürzenberger ile birlikte çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.


Almanya'nın Mannheim kentinde aşırı sağcı bir gösteriye bıçaklı saldırı düzenlendi. Skynews'te yer alan habere göre çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırıda aşırı sağcı, İslam karşıtı bir aktivistin bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Saldırgan polis ekiplerinin açtığı ateşle etkisiz hale getirildi. Yaralanan saldırgan polis tarafından yakalandı.

Saldırıyla ilgili operasyonun sürdüğü bildirildi.

Olayın kim tarafından ve neden yapıldığına dair henüz bir açıklama gelmiş değil.

Saldırı sonrası, Mannheim'ın merkezinde yer alan Marktplatz, polis tarafından kordon altına alındı.
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