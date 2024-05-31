Biden duyurdu: İsrail ateşkes önerisi sundu!

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.







Biden, İsrail saldırıları altındaki Filistin'in Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas'a, İsrail'in ateşkes teklifini kabul etme çağrısı yaptı.





Gazete Duvar'da yer alan habere göre Hamas'a kapsamlı yeni bir teklifte bulunulduğunu söyleyen Biden, "İsrail'in yeni teklifi Katar ve Hamas'a iletildi" dedi.







3 aşamalı teklife göre, ilk aşamada 6 hafta ateşkes uygulanacak ve İsrail askerleri Gazze'den çekilecek. Yaşlı, kadın, çocuk rehineler ile İsrail cezaevlerindeki Filistinli rehineler serbest kalacak. Gazze'ye her gün insani yardım girişi olacak.





İkinci aşamada ise tüm rehineler serbest kalacak. Planın üçüncü ve son aşamasında ölen İsrailli rehinelerin cesetleri teslim edilecek. Sonrasında Gazze’nin yeniden inşası sağlanacak.





İsrail'e de teklifi kabul etme çağrısı yapan Biden, "İsrail'e bağlılığı olan, savaş döneminde İsrail'e giden tek ABD Başkanı olarak, İran tarafından saldırıya uğradığında İsrail'i doğrudan savunmak için ABD güçlerini gönderen biri olarak sizden bir adım geri çekilmenizi ve bu anı kaybedilirse ne olacağını düşünmenizi istiyorum" diye konuştu.





Ne olmuştu?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te saldırlar düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.







İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 284 Filistinli öldürüldü, 82 bin 57 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.