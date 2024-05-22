Rusya’dan gerilimi artırıcı bir adım!

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi'ndeki kıyı ve adalarının koordinat listesinin güncellenmesini önerdi. Bakanlık, mevcut koordinat listesinin 1985 yılında onaylandığını ve modern coğrafi durumla örtüşmediğini belirtti.





Savunma Bakanlığı, 1985'te küçük ölçekli deniz navigasyon haritalarına dayanan mevcut koordinat listesinin güncellenmesi gerektiğini ifade etti. Bakanlık, Finlandiya Körfezi'ndeki düz taban çizgilerinin devam etmediğini ve Rusya Federasyonu topraklarında kapanmadığını, bu nedenle iç deniz sularının dış sınırının belirlenemediğini vurguladı.





Savunma Bakanlığı, Finlandiya Körfezi'nin doğu kesiminde ve Baltiysk ile Zelenogradsk bölgelerinde düz bir temel hat sistemi kurmayı önerdi. Bu düzenleme, Baltık Denizi'ndeki devlet sınırının hizalamasını değiştirecek ve bu bölgeleri iç deniz suları olarak kullanıma açacak.





Bakanlık, değişikliklerin uygulanabilmesi için Rosreestr'e (Rusya Federal Devlet Kayıt Hizmeti) Baltık Denizi'ndeki sınır değişikliklerini dikkate alması talimatı verdi. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı'na düzeltilmiş ve yeniden yayınlanan haritaların kopyalarını BM Genel Sekreterine teslim etmesi talimatı verildi. Değişikliklerin Ocak 2025'te yürürlüğe girmesi planlanıyor.





Estonya, Baltık Denizi'ni abluka hazırlığı yapmıştı





Rusya’nın bu adımının sebebi olarak, Estonya Savunma Kuvvetleri’nin, Baltık Denizi'ne Polonya, İsveç ve Finlandiya ile ortaklaşa olası bir abluka uygulanmasının tartışmaya başlaması olarak gösteriliyor.





Estonya Savunma Kuvvetleri Bakanı Marin Herem, Baltık Denizi'ne Polonya, İsveç ve Finlandiya ile ortaklaşa olası bir abluka uygulanmasının tartışılmasının çok önemli olduğunu söylemişti.





Bunun gerekçesi olarak Rusya’nın askeri yeteneklerini ve askeri üretimini artırdığını bu yüzden savunmayı güçlendirmeleri gerektiğine dikkat çekti.





Marin Herem, Rusya’nın o bölgede deniz ve hava savunması konuşlandırmasının pek olası olmadığı ve kendilerinin de müttefiklerden hava ve deniz desteği alabileceklerini vurgulayarak, Estonya’nın son iki yıldır kendisini deniz mayınları ve gemisavar füzelerle silahlandırarak olası tehditlere karşı hazırlık yaptığını da sözlerine ekledi.