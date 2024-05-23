Özel uçak tartışması büyüyor

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DEPREM KONUT İHALELERİ DE RÖNESANS'A





PANDORA PAPERS BELGELERİNDE ADI GEÇİYORDU





Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Leipzig'deki Uluslararası Ulaştırma Forumu Zirvesi’ne katılmak üzere Almanya'ya özel jetle gitti. Halka tasarruf çağrıları yapan iktidarın tasarruf tedbirlerine uymaması tepki çekti.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, iktidarın uygulamaya koyduğu kamuda tasarruf tedbirlerini hatırlatarak, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'na tepki gösterdi. Başarır, "Neden özel uçakla gidiyorsun ve kimin uçağıyla gidiyorsun? Gittiğin uçak Rönesans'a ait. Utanç verici bir tablo. Nasıl bir ilişkin var? Neden onun uçağına biniyorsun? Ücret ödedin mi? Tasarruf tedbirleri diyoruz, beyefendiler çok küçük bir toplantı için özel uçakla Almanya'ya gidiyor, yazık." ifadelerini kullandı.CHP'li Başarır'dan Bakan Uraloğlu'na 'özel jet' tepkisi: Uçağını kullandığın Rönesans Holding'le nasıl bir ilişkin var?CHP'li Başarır'dan Bakan Uraloğlu'na 'özel jet' tepkisi: Uçağını kullandığın Rönesans Holding'le nasıl bir ilişkin var?Rönesans Holding'e ait REC Havacılık'ın lüks olanaklarıyla dikkat çeken özel uçağı 14 kişilik yolcu kapasitesine sahip. REC Havacılık'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, uçağı kiralayanlara kalkıştan 15 dakika önce check-in olanağı ve havaalanına özel giriş çıkış kolaylıkları sunuluyor.Başarır'ın açıklamasının ardından gözler Rönesans Holding'e çevrildi. Kendini "Türkiye’nin en büyük uluslararası müteahhitlik şirketi" olan tanımlayan şirket, Erman Ilıcak tarafından 1993 yılında kuruldu. Ilıcak'ın halen başkanlık görevini yürüttüğü Rönesans Holding, aldığı ihalelerle dikkat çekiyor.Rönesans Holding, Ankara Beştepe'deki külliyeyi ve Marmaris Okluk Koyu’ndaki yazlık sarayı inşa etmişti. Adana, Gaziantep Yozgat, Elazığ, Bursa ve İstanbul Başakşehir’de bulunan toplam altı şehir hastanesini işlettiği bilinen Rönesans Holding, birçok kamu kurumunun inşaat ihalelerini almasıyla da sık sık gündeme geliyor.Geçtiğimiz yıl meydana gelen 6 Şubat depremlerinin ardından konut yapım ihalelerine giren şirket, Hatay ve Malatya'daki deprem konutları ihalelerini almıştı.Rönesans Holding'e bağlı REC İnşaat, sadece 2023 yılında 31.4 milyar TL'lik kamu ihalesi aldı. Son olarak, geçtiğimiz yılın sonunda Ankara Adalet Sarayı’nın ihalesini alan şirket, bu inşaatı da gerçekleştirecek.Malatyalı iş insanı Erman Ilıcak, Forbes listesine göre, Türkiye’nin en zengin dokuzuncu ismi. 2023 yılında Forbes tarafından açıklanan Türkiye’nin en zenginleri listesinin dokuzuncu sırasında yer alan Ilıcak’ın 2,3 milyar dolar serveti olduğu belirtiliyor.Öte yandan Ilıcak'ın annesi Ayşe Ilıcak'ın adı, geçtiğimiz yıllarda gündem olan Pandora Papers belgelerinde geçiyordu. Pandora Papers belgelerine göre, Rönesans Holding kamu projelerinden elde ettiği kârların bir kısmını vergiden kaçınmak için Virjin Adaları'na aktardı.Belgelerde Ayşe Ilıcak'ın, Alcogal firması aracılığıyla Dolmine International Ltd. ve Covar Trading Ltd. adlı iki şirketi, Rönesans Holding'in üstlendiği ve halkın ödediği vergilerle yapılan Beştepe'deki külliyenin inşaatı devam ederken 17 Mart 2014'te kurduğu ortaya çıkmıştı. İsviçre'de faaliyet göstereceği belirtilen iki şirketin sermaye kaynağı da Rönesans Holding'in çalışma alanları olan "inşaat, gayrimenkul ve enerji üretimi sektörlerinde faaliyet gösteren aile şirketi" olarak kayıtlara geçmişti. Ayşe Ilıcak'ın sadece bir yılda vergi cennetlerine aktardığı paranın 210 milyon 736 bin 132 ABD doları olduğu da belgelere yansımıştı.