Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul, Münih'i bile geçti zirveye oynuyor /05 Mayıs 2024 09:20

İstanbul, Münih'i bile geçti zirveye oynuyor

Türkiye genelinde kira sorunu baş göstermeye devam ederken, AB Komisyonu'nun araştırmasına göre, İstanbul, gelir ve kiraya göre Avrupa'nın en pahalı ikinci kenti oldu.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 700 bin kişiye Avrupa kentlerindeki yaşam kalitesi ve konut kiralama konularını sordu.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, AB’nin güneyinde yer alan ülkeler ve Balkan devletleri gelir ve kira dengesinde hallerinden biraz daha memnun çıktı. Bu bölgelerde makul fiyatlara ev bulabilmenin nispeten kolay olduğu görüldü. Ayrıca İstanbul haricinde başkent dışındaki şehirlerde yaşayanlar, biraz daha ucuz kiraya konut bulabildiklerini aktardı.

AB Komisyonu’nun raporuna göre, Avrupa’nın kiracı için en pahalı kenti Cenevre. İsviçre’nin lüksle anılan şehrindeki kira ortalaması, ülke ortalamasının hayli üstünde ve bir dairenin metrekaresi 372 Frank’ı buluyor.

İSTANBUL'UN SADECE YÜZDE 10'U UYGUN FİYATA OTURUYOR
Onu ise İstanbul ve Münih izliyor. Bu iki şehirde yaşayanların yalnızca yüzde 10’u, kendi şehirlerinde uygun fiyata oturabilecekleri bir daire bulduğu görüşünde. Kiracıların yüzde 90’ı memnun değil. Münih’te iki odalı bir dairenin ortalama kirası 1770 Euro. İstanbul’da ise ortalama 650 Euro.

İstanbul’da kira Münih’in neredeyse üçte biri ama maaşlar da o orandan daha düşük. Bir İstanbullunun ortalama geliri, Münihlinin 4’te biri ile 6’da biri arasında değişiyor.
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