Milletten kısıp vekile harcıyorlar

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre garantili projeler başta olmak üzere kamunun asıl kara deliklerinin kapatılması yerine, göstermelik harcamaların kısılacağı tasarruf paketinden milletvekillerine kıyak çıktı. Tasarruf genelgesi ile kamu adına harcama yapan tüm kurumlar taşıt, bina, haberleşme, temsil ağırlama, lojman ve sosyal tesis, kırtasiye ve demirbaş gibi alanlardaki harcamalarını kısacak. Ayrıca personel alımları sınırlandırılacak. Ancak bu kısıntı ve kesinti tedbirlerine TBMM uymayacak. Genelge kapsamında TBMM Genel Sekreterliği’nin yapacağı tüm harcamalar tasarruf genelgesinden muaf tutuldu.



LÜKS ARAÇLAR KALDI



Buna göre TBMM’nin milletvekillerine çeşitli makamlar için tahsis ettiği lüks araçlara dokunulmayacak. Milletvekillerinin yurt içi ve yurt dışı görev amaçlı seyahatleri hiçbir kesintiye uğramayacak. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarının lojman ve sosyal tesisleri satılacak ancak TBMM’nin çeşitli kentlerdeki saray ve sosyal tesislerinde bol keseden harcamalar devam edecek. Belediyeler halkın ihtiyacını karşılamak için bir tek kreş dahi açamazken TBMM isterse yeni kreşler açabilecek, yeni binalar alabilecek, yeni araç ve bina kiralamaları da yapabilecek. Personel servisleri de bir tek TBMM’de devam edecek. Cep telefonu tahsisinde tüm kurumlara getirilen sınırlamalar, milletvekili ve TBMM yöneticilerine uygulanmayacak. Ayrıca kamuda yeni personel alımı sadece emeklilik, ölüm ve istifa edenlerin yerine alımlarla sınırlandırılırken, TBMM personel alımında da kısıtlamaya gitmeyecek.



Tasarruf belediyeleri vuracak



Genelgeye göre diğer kamu kurumları gibi belediyeler de yeni bina alamayacak, kiralamayacak ve yeni inşaata başlayamayacak. Zorunlu hallerdeki bu tür harcamalar için ‘izin’ gerekecek. Gerekli izinler ile belediyelerin kurallara uyup uymadığı konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili kılındı. Kısıtlamalar yüzünden belediyeler halkın ihtiyacını karşılamak üzere yaşlı evi, çocuk kreşi, sosyal tesis gibi hiçbir bina alamayacak, yaptıramayacak. Ayrıca temel belediye hizmetlerinde de aksamalar yaşanması bekleniyor.

İşte bazı tedbirler



1- SAVUNMA ve güvenlik hizmetleri hariç, personel servisleri kaldırılacak.



2-KAMUDAKi araçların tasfiye edilmesi şartıyla elektrikli taşıt satın alınabilecek.



3-BAKANLIKLAR en fazla üç aracı makam hizmetlerinde kullanılabilecek.



4-MEMURA kıyafet desteği için çek gibi araçlar kulla­nılmayacak. Nakdi ödeme olmayacak.