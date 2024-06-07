IFLC muhteşem bir gösteriyle sahne alıyor

Antonio Vivaldi'nin "Dört Mevsim"i, klasik müzik dünyasının en ünlü eserlerinden biri ve mevsimlerin geçişini müzikal bir anlatım ile sunan dünya tarihinin en önemli konçertoları arasında yer alıyor. Eserde yer alan her bir konçerto, bir mevsimi temsil ediyor ve Vivaldi'nin bu eseri, tabiattaki denge ve döngüye gönderme yaparken, insani duygulara yapılmış muhteşem bir övgü niteliğinde.







Almanya ‘Dört Mevsim’i yaşayacak!



Düzenlediği programlarla her yıl yepyeni sürprizlerle dünya seyircisinin huzuruna çıkar IFLC bu yıl Vivaldi’nin Dört Mevsim'i ile dünyanın dört bir yanındaki kültür ve sanatı bir araya getiriyor.

2 Perde, 4 bölümden oluşan gösterinin ana unsuru dünya genelinde takdir kazanmış Türk kolejlerinin öğrencileri. Romanya, Kenya, Kazakistan, Endonezya, Kırgızistan, Moldova, Arnavutluk, Fransa, Almanya, Yunanistan, Güney Afrika, Makedonya, Mozambik, Güney Kore gibi pek çok ülkelerdeki okullardan gelen genç sanatçılar, şarkı ve danslarıyla Vivaldi’nin Dört Mevsimi’nin çağdaş bir yorumunu izleyiciye sunacak.

Müzik, şarkı, dans ve perdede anlatım ile birbirini destekleyen akıcı bir muhteviyata sahip 4 Mevsim, sahnelendiği ülkenin dili ve Türkçe olarak iki dille sunulacak.





Almanca, Türkçe, İngilizce Portekizce, Farsça, Kürtçe, Kazakça gibi dillerin de dahil olduğu 18 ayrı dilde yaklaşık 20 şarkılık zengin bir repertuarla seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanan 4 Mevsim, dünya kültürlerinden 8’den fazla dans koreografisiyle konsepti tamamlayacak.

Dünya kültüründen renkli dansların sahneleneceği ve yaklaşık 20 ayrı dilde şarkıların seslendirileceği gösteride, Kenya’dan Mozambik’e, Endonezya’dan Kazakistan’a kadar çok geniş bir yelpazede ülkelerin kültürel dansları da icra edilecek.





8 Haziran Cumartesi Günü, Wiessbaden, RheinMain Congress Center’de sahnelenecek olan gösteriye ilginin büyük olması bekleniyor.





2 Ana bölüm ve 4 mevsimi sembolize eden 4 sahnesiyle seyircilerin beğenisini kazanacağı düşünülen 4 Mevsim, Almanya’dan sonra ABD, ardından Romanya ve Fransa’da da sahnelenecek.