'Galatasaray derbide 1 adım önde'

Kavgalı gürültülü bir sezon daha biterken bir soru halen yanıtını bekliyor: Şampiyon kim olacak?Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yarın sahne alacak. Sarı-kırmızılılara 1 puan bile 24. şampiyonluk için yetecek. Sarı-lacivertliler kazanıp işi son haftaya taşımak isteyecek.Sportmen ekibi son yılların en heyecanlı mücadelesine sahne olması beklenen derbi öncesi son gelişmeleri değerlendirdi.Ekibimize göre derbi her sonuca açık...Derbi nasıl biter? Şampiyon belli olur mu?ERCAN TANER: Fenerbahçe rahat çıkacak. 1 puan bile Galatasaray’a yetecek fakat ben Okan Buruk’un oyun planının beraberliğe uygun bir yapıda olacağına inanmıyorum. Son yılların en iyi derbisini seyredebiliriz. ‘İşte derbi böyle olur’ dedirtecek bir karşılaşma bekliyorum. Derbinin altın kuralı: Ev sahipleri her zaman bir adım öndedir...YASİN YILDIRIM: Galatasaray çılgın taraftarı önünde şampiyonluğu kutlamak, Fenerbahçe ise bu partiyi bozmak için sahada olacak. Fenerbahçe çok rahat. Kaybedecek hiçbir şeyi yok. Yine de çok gergin, kavgası bol bir maç bizi bekliyor. Bu maçtan beraberlik çıkmaz. İkisi de kazanmak istiyor.Peki ya düşme hattı? Kim düşer?E.T.: Ankaragücü-Pendik maçı da kritik ama Gaziantep-Karagümrük maçını kaybeden bence lige veda eder.B.Ç.: Ligin dibi adeta cadı kazanı gibi… Açıkçası Pendik ve Hatay’ın düşeceğini düşünüyorum. Son takım için bir şey diyemiyorum.Ali Koç’un karşısında Aziz Yıldırım, üstelik denklemde artık Jose Mourinho da var. Fenerbahçe seçiminde neler olur?ERCAN TANER: Yıldırım’ın çıtası hep yüksek olmuştur. Ali Koç’un da bu iddialı çıkışa aynı şekilde cevap vereceğini düşünüyorum. Çok adaylı seçim iyidir, her yerde.BAHADIR ÇOKiŞLER: Aziz Başkan yarım kalan hikayeyi tamamlamak istiyor ama Ali Koç da öyle kolay yenebileceği bir rakip asla değil. Taraftar gönderdi ama böyle giderse taraftar da geri getirecek...YASİN YILDIRIM: Yıldırım’ın Mourinho çıkışı bir vizyondur. Onun Fenerbahçe’yi çalıştırması bile camianın üzerindeki ölü toprağını atar, havaya sokar, reytingleri tavan yapar. Tüm dünya Fenerbahçe’yi konuşur. Artık Ali Koç da o seviyeye çıkmak zorunda. Daha aşağısını taraftar kabul etmez.