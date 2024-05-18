Samanyolu Haber /Gündem / Memleket Partisi kapıya kilit vurdu /18 Mayıs 2024 09:29

Memleket Partisi kapıya kilit vurdu

Memleket Partisi tasarruf gerekçesiyle Ankara'daki genel merkez binasını kapattı. Partinin genel başkanı Muharrem İnce “Parti binalarını küçültüp dijital platformlardaki varlığımızı arttıracağız” dedi.

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Yerel seçimlerde Türkiye genelinde yüzde 0.17 oy alan Muharrem İnce’nin Genel Başkanı olduğu Memleket Partisi küçülüyor. Partinin Ankara’daki genel merkez binası boşaltılarak kapatıldı ve kapısına da kilit asıldı. İnce’nin "Bir otobüsle yollara çıkıyorum” dediği partinin otobüsünden de partinin logoları söküldü. Memleket Partisi’nin bu kararı tasarruf amacıyla aldığı ve Etimesgut semtinde küçük bir ofise taşınacağı bildirildi.

Sözcü'nün haberine göre, Muharrem İnce, genel merkez binasının kapatılmasıyla ilgili, "Hazine’den yardım alamıyoruz ve üyelerin bağışları ile ayakta durmaya çalışıyoruz. Masraflarımızı mümkün olduğunca kısma kararı aldık. İletişim olanağının arttığı dijital çağda siyaset yapmanın araçlarının da değişmesi bir zorunluluk" diye konuştu.

"Parti binalarını küçültüp dijital platformlardaki varlığımızı arttıracağız" diyen İnce, "Gönlü bizimle olan gençlerin, kadınların partiye daha fazla katılımını sağlayıp siyaset sahnesindeki varlığımızı da güçlendireceğiz. Atatürk’ün yolunda; Akıl, Ahlak ve Adalet demeye devam edeceğiz. Türkiye’nin çoban ateşini söndürmeyecek, yaşama sevincini ve geleceğe olan ümidimizi hep canlı tutacağız" ifadelerini kullandı.
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