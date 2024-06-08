Samanyolu Haber /Gündem / Ev baskınları yetmedi: X’te sohbet odalarına katılan 7 kişi de tutuklandı /08 Haziran 2024 15:17

Ev baskınları yetmedi: X’te sohbet odalarına katılan 7 kişi de tutuklandı

MİT ve polis bu kez evleri değil sosyal medyadaki sohbet odalarını 'bastı'. Malatya'da 7 kişi X'te açılan Risale-i Nur sohbet odalarına katıldıkları gerekçesiyle tutuklandı. Tutuklamalar medyaya 'MİT ve polisten uluslararası operasyon' diye servis edildi.

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Kronos'tan Sevinç Özarslan'ın haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin sosyal medya platformu X’te açılan Risale-i Nur sohbet odalarına katılan kişileri bile aylarca takip ettiği ortaya çıktı.

Malatya merkezli bir soruşturma kapsamında sosyal medya platformu X’te açılan Risale-i Nur sohbet odalarına katıldıkları gerekçesiyle 6’sı kadın 7 kişi dün akşam tutuklandı.

Sanal sohbet odasındaki konuşmaların kayıt altına alındığı belirtilen operasyonda tutuklanan kadınların bazılarının yurt dışında yaşayıp tatil için Türkiye’ye gelen kişiler olduğu belirtildi.

ARALARINDA LÖSEMİ HASTASI KADIN DA VAR

4 Haziran 2024 Pazartesi günü farklı illerde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 9 kişi Malatya’ya getirildi. Dört gün gözaltında kaldıktan sonra Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan ve aralarında bir lösemi hastası ile bir ev hanımının da olduğu 8’i kadın 9 kişiye X’te açılan sohbet odalarına neden katıldıkları, amaçlarının ne olduğu, kendilerini dini sohbet odasına kimin davet ettiği soruldu.

“NEDEN RİSALE-İ NUR’U YORUMLADINIZ?”

Kronos’un ifade tutanaklarından edindiği bilgiye göre kadınlara şu sorular soruldu:

“Bahse konu olan sosyal medya X hesabınız ile örgütün düzenlemiş olduğu sohbet odasına katıldınız mı? Katıldıysanız bu sohbet odalarına katılma amacınız nedir?”

“Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyası kapsamında sosyal medya sohbet odaları ve örgüt içi sosyal medya grup görüşmelerine katıldığı görülmüştür. Bu sohbet odalarında herhangi bir göreviniz var mıydı? Sizi bu gruba kim, nasıl dahil etti, açıklayınız?”

“Sosyal medya sohbet odaları ve örgüt içi sosyal medya grup görüşmelerinde Risale-i Nur kitaplarını yorumladığınız yönünde bilgilerin olduğu değerlendirilmiştir. Konu hakkında bildiklerinizi açıklayınız.”

“Aylık gelir durumunuz nedir. Açıklayınız?”

Konuşmaları kaydedilen ve Türkiye’nin ekonomik şartları nedeniyle yurt dışına gitmek istediğini söyleyen bir kadına, “Neden yurt dışına çıkmak istiyorsunuz? Burada özgürlüğünüzü kısıtlayan sebepler nelerdir?” diye sorularak detaylı açıklama yapması istendi.

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