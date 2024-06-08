Ev baskınları yetmedi: X’te sohbet odalarına katılan 7 kişi de tutuklandı

Konuşmaları kaydedilen ve Türkiye’nin ekonomik şartları nedeniyle yurt dışına gitmek istediğini söyleyen bir kadına, “Neden yurt dışına çıkmak istiyorsunuz? Burada özgürlüğünüzü kısıtlayan sebepler nelerdir?” diye sorularak detaylı açıklama yapması istendi.



