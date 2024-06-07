İsrail tankları Refah'ın batısında, Akdeniz'e doğru ilerliyor!

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki son durum hakkında açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasına göre, İsrail'in saldırılarında son 24 saat içinde 77 Filistinli daha hayatını kaybetti, 221 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerine sayısı 36 bin 731'e, yaralananların sayısı ise 83 bin 530'a yükseldi.







Reuters haber ajansının aktardığına göre, İsrail ve Hamas arasında ateşkes ve rehine takası anlaşması müzakerelerini devam ettirme çabaları sürerken, İsrail ordusu, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) kararına rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine ve bölgenin iç kesimlerine yönelik saldırılarını şiddetlendirdi. Gazzeli sağlık yetkilileri, bu bölgelerdeki saldırılarda en az 23 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.





'BASKIN VE BOMBRADIMANLARI TAKTİKSELDİ'

Gazze'de yaşayanlar, İsrail tanklarının Refah kentinin batısına doğru ilerleyişini sürdürdüğünü söyledi. Filistinli sağlık yetkilileri, burada tankların düzenlediği saldırılarda iki Filistinlinin öldüğünü, çok sayıda yaralı olduğunu belirtti. İsrail'in gece saatlerinde Gazze'nin orta kesimlerine düzenlediği saldırılarda ise en az 15 kişinin öldüğü açıklandı.





Refah'ta yaşayan Gazzeliler, İsrail'in zırhlı güçlerinin şehrin orta ve batı bölgesinde bir dizi baskın düzenlediğini, evlerinde mahsur kalan çok sayıda sivili yaralandığını bildirdi. Bazı Refahlılar, kentin güneybatısında, Akdeniz kıyısına yakın Al Izba bölgesinde ilk defa tankların görüldüğünü anlattı. Bir çevrimiçi mesajlaşma uygulaması üzerinden Reuters haber ajansı ile bilgi paylaşan bir Filistinli, "Bence işgal güçleri Refah'ın sahil bölgesine ulaşmaya çalışıyor. Gece boyunca yapılan baskın ve bombardıman taktikseldi. Ağır ateş altına girdiler, ardından geri çekildiler" değerlendirmesinde bulundu.





Ajansa konuşan Gazzeli, "Bu, en kötü gecelerimizden biriydi. Bazı insanlar bu sabah tahliye edilmeden önce evlerinin içinde yaralandı" ifadelerini kullandı.





İSRAİL, REFAH'TA EVE SALDIRI DÜZENLEDİ: 6 ÖLÜ

Bugün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir eve düzenlenen bir saldırıda da en az altı kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Ölen ve yaralanan Filistinlilerin arasında çocukların da olduğu bilgisi verildi.





Filistinli sağlık yetkilileri, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki El Bureyc'deki saldırılarının yanı sıra El Meghazi, El Nusayrat ve Deir Belah'a da hava saldırıları düzenlediğini, bu bölgeleri de tanklarla bombardımana tuttuğunu bildirdi.





Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları ise mensuplarının Gazze Şeridi'nin iç ve güney bölgelerindeki İsrail güçlerine saldırılar düzenlediğini açıkladı. İsrail ordusu ise El Bureyc ve Deyr El Belah'ta 'onlarca militanı' öldürdüklerini söyledi.