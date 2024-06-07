Samanyolu Haber /Gündem / Gezi Davası dosyalarında sıcak gelişme! /07 Haziran 2024 17:04

Gezi Davası dosyalarında sıcak gelişme!

Gezi Davası’nda bugün itibariyle yeni bir gelişme oldu. Mahkeme, 219 mavi ve 4 adet kırmızı dosyayı "kanun yararına bozma talebi" başlığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı gönderdi.

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Uzun süredir gündemde olan "normalleşme-yumuşama" adımlarının önemli göstergelerinden kabul edilen Gezi Davası’nda bugün itibariyle yeni bir gelişme oldu. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi bugün 219 mavi ve 4 adet kırmızı dosyayı "kanun yararına bozma talebi" başlığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bakanlık muhabere bürosuna bir yazıyla yolladı.

T24'ten Murat Sabuncu'nun haberine göre, yazıda şöyle denildi: "Mahkememiz iş bu dosyasında hükümlü Mehmet Osman Kavala müdafi Avukat Hilal Zengin’in 6/5/2024 tarihli dilekçesiyle kanun yararına bozulması istemli talebinde bulunmuş olmakla dosya incelenmek üzere taralı haliyle ve fiziki olarak yazımız ekinde gönderilmiştir."

Gezi Davası ile ilgili gelişmeler CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde öncelikli konular arasında sayılmıştı. Erdoğan’ın CHP Genel Merkezini ziyaret edeceği güne dört gün kala bu gelişme bir işaret olabilir. Gezi ile ilgili gelişmelere hatta gazetecilerin yazılarına MHP Genel Başkanı şiddetle karşı çıkmıştı. Bu arada kanun yararına bozma ‘hukuka aykırılıklar bulunan karar-hükümlerin bozulması istemiyle Adalet Bakanlığı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurulması yoluyla yapılıyor.



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