Almanya tüm sınırları aştı: Vizeye zam var, randevu 7 ay sonra

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre Türklerin Avrupa ülkelerine vize çilesi giderek katlanıyor.



İş insanları artık iş görüşmeleri için Avrupa'ya gelemez oldu, öğrenciler büyük sıkıntı yaşıyor, insanlar akrabalarını ziyaret edemiyor, en yakınlarının düğünlerine dahi gidemiyor.



Minibüslere doluşup kaçak olarak Alman sınırına girenler, sorgusuz sualsiz ülkede izini kaybettirirken, çileyi işi gücü, eğitimi olanlar çekiyor.



Yurt dışında en çok Türk ya da Türk kökenlinin yaşadığı ülke olan Almanya’ya vize ücreti Türk vatandaşları için 90 Euro oldu. 11 yaşına kadar olanlar için ücretsiz. Ancak, Alman vizesine başvuru randevusu almak neredeyse imkansız.



'UZUN SÜRELERİ DİKKATE ALIN'



Almanya’nın Türkiye’deki temsilciliklerinden yapılan açıklamada, "Bekleme süresi 7 ayı bulabilir“ deniliyor. Vize randevusu alabilenler görüşmeye çağrılıyor, bir bekleme süreci de ondan sonra başlıyor.



Tüm AB ülkeleri için geçerli olacak vizeye zammın 11 Haziran 2024‘te başlayacağının belirtildiği açıklamada, "Türkiye’deki temsilciliklerimizde uzun randevu bekleme süreleri ve vize başvurularının uzun inceleme süreleri dikkate alınmalıdır. Bu süre bir ayla yedi (7 ay) ay arasında değişebilmektedir. Lütfen seyahat planınızı buna göre yapınız“ deniliyor.



Açıklamada, önemli bir uyarıda da bulunuldu:



"Vize başvurusu için öncelikle başkonsolosluklar ya da elçiliğin bekleme listesine kayıt yaptırmanız çok önemli. Vize randevuları bu başvurulardaki kronolojik (tarihi) sıraya göre değerlendirmeye alınacaktır. Eğer bu listeye yazılmakta gecikirseniz, vize randevu talebiniz dikkate alınmayabilir ya da planladığınız geziden sonraki bir tarihe randevu verilebilir."