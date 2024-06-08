Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda olay çıktı: Yıldırım stadyumu terk etti

Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yarışacağı Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurul toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde başladı.



İki gün sürecek genel kurulda bugünün en önemli gelişmesi, divan başkanının seçilmesi oldu. Divan başkanlığı için Şekip Mosturoğlu ve Vefa Küçük yarıştı. Seçimi Vefa Küçük kazandı. Vefa Küçük'ün Divan Başkanı seçilmesinin ardından Şekip Mosturoğlu'nu destekleyen Aziz Yıldırım, oy sayımının düzgün yapılmadığını gerekçe göstererek stadyumdan ayrıldı.



Fenerbahçe seçimli genel kurul toplantısında yaşananlar:



11:40 Fenerbahçe divan başkanı Vefa Küçük, Aziz Yıldırım'ın tepkisi ile ilgili "Benim hasta olduğumu iddia ederek bir takım yalanlar ortaya attılar. Evet, ben hastayım. Ama Fenerbahçe hastasıyım. Buraya sizlerin oylarıyla seçilerek geldim. Hiç kimse buna gölge düşüremez" dedi.



11:20 Aziz Yıldırım stadyumu terk ettikten sonra Erol Bilecik, konuşmasına kaldığı yerden devam etti. Erol Bilecik, konuşmasının sonunda "Korkakların ömrü, cesurların dedikodusuyla geçiyor" ifadesini kullandı.



11:18: Aziz Yıldırım'ı destekleyen üyeler de stadyumdan ayrılırken, Ali Koç destekçileri ile aralarında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Ancak Ali Koç, kendisini destekleyen üyelerin yanına gelerek sakin olmaları konusunda uyardı.



11:15 Aziz Yıldırım'ın konuşma yaptığı sırada tribünlerden protesto sesleri yükseldi. Aziz Yıldırım, "Burada Fenerbahçe’ye yakışır bir kongre olmasını istiyoruz ancak yapılan seçim gayri demokratik bir seçimdir. Ben şimdi burayı terk ediyorum. Konuşma yapmayacağım. Yarın oy kullanmaya geleceğim. İsteyen benimle çıkar, isteyen burada kalabilir" diyerek stadı terk etti.



11:10 Divan başkanı Vefa Küçük, üyelere yaptığı açıklamada "Şu anda kürsü işgal edilmiştir. Kürsü boşaltılacaktır" dedikten sonra Aziz Yıldırım'a söz hakkı tanıma kararı aldı.



11: 05 Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Erol Bilecik üyelere sunum yaparken kürsüye gelerek divan başkanlığı seçimine tepki gösterdi. Vefa Küçük'ün "Benden izin almadan konuşma yapamazsınız" demesi üzerine Aziz Yıldırım "Ben konuşurum. Sen haksız bir şekilde seçildin" şeklinde karşılık verdi.



10:50: Yönetici Fethi Pekin, Vefa Küçük için oylama yaptırdıktan sonra "İkinci oylamaya gerek kalmadı" ifadesini kullandı ancak Şekip Mosturoğlu'nu da üyelerin oylarına sundu. Kongre divan başkanlığına Vefa Küçük seçilirken oyların eşit olduğu ve seçimin oldu bittiye getirildiği yönünde Aziz Yıldırım kanadından itiraz geldi. Avukat Savaş Adalet, oylamaya itirazda bulundu ve itiraz dilekçesini Fethi Pekin'e sundu.



10:45: Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan: Fenerbahçe, Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2022/23 sezonunda muhteşem başarılar elde etti. Rakiplere farklı, bize farklı mücadele eden takımlarla savaştık. Futbol takımımız bu sene ligi şampiyonluk performansıyla tamamladı. Rakiplerimiz desteklenirken, biz aşağı çekildik. Son noktayı ise kendini şampiyon sanan takımın sahasında kazanarak koydular. Gerçek şampiyonun kim olduğunu gösteren bu karakterli takıma teşekkür ediyoruz. Bu takımı alnından öpüyoruz, İsmail Kartal'a da çok teşekkür diyoruz. Büyük taraftarımızın da dediği gibi biz onlardan razıyız.



10:40 Kongre üyeleri arasında protokol tribünün yakınında gerginlik yaşandı.







10:00 Fenerbahçe'de divan kurulu başkanlığına Vefa Küçük seçildi.