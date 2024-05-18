Samanyolu Haber /Gündem / Böceğin ısırdığı 5 yaşındaki Gökçe öldü /18 Mayıs 2024 08:34

Böceğin ısırdığı 5 yaşındaki Gökçe öldü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Böcekli beldesinde, evinin balkonunda oynarken ayağını zehirli böcek ısıran 5 yaşındaki Gökçe Erva Kınay, sağlık ocağına götürülüp ardından fenalaşıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Böcekli beldesinde gündüz saatlerinde, evinin balkonunda oynayan Gökçe Erva Kınay, fenalaşması üzerine ailesi tarafından sağlık ocağına götürüldü. Burada yapılan muayenede küçük Gökçe'yi ayağından zehirli böcek ısırığı tanısı konuldu. Ancak çocuğu hangi tür böceğin ısırdığı belirlenemedi.

TABURCU EDİLDİKTEN SAATLER SONRA FENALAŞMIŞ

Düziçi Devlet Hastanesi'ne sevk edilen ve iddiaya göre yapılan tahlilleri temiz çıkan Kınay, taburcu edildi. İddiaya göre, gece yeniden fenalaşan küçük çocuk, Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Gökçe, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan küçük çocuğun cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Gözyaşlarıyla toprağa verilen minik Gökçe'nin ölüm nedeni, otopsi sonucuyla kesinlik kazanacak.

Minik Gökçe'nin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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