Samanyolu Haber /Spor / Antalyaspor Alex De Souza'yla anlaştı /18 Mayıs 2024 18:17

Antalyaspor Alex De Souza'yla anlaştı

Antalyaspor, Teknik Direktörlük koltuğuna Brezilyalı efsane Alex de Souza'yı getirdiğini resmen açıkladı.

SHABER3.COM

Antalyaspor, Brezilyalı futbol efsanesi Alex de Souza ile 2 yıllık teknik direktörlük sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Kulüp Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren, yaptığı açıklamada, sezon sonunda Sergen Yalçın ile yolların ayrılacağını ve teknik direktörlük için birçok isimle görüştüklerini belirtti. Evren, bu görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ve Alex de Souza ile 2 yıllık anlaşmaya vardıklarını ifade etti.

'ALEX BAŞARILI OLACAK'

Kulüp yöneticisi Alkan Evren, Alex'in Türkiye'de sevilen ve saygı duyulan bir isim olduğunu ve Antalyaspor'a da çok yakışacağına inandıklarını söyledi. Evren, Nuri Şahin gibi Alex'in de başarılı olacağına inandıklarını belirtti.

Evren, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Alex De Souza ile görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı. Alex ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Yardımcılıklarını Mehmet Aurelio ve 2 Brezilyalı teknik adam yapacak. Kaleci antrenörlüğünü ise Mehmet Arslan üstlenecek. Kendisiyle ligin bitiminin ardından Antalya'da imza töreni düzenleyeceğiz. Alex, Türkiye'deki bütün taraftarların karakteriyle, duruşuyla saygı duyduğu bir isim. Örnek bir aile babası. Antayaspor'a da bu özellikleriyle çok yakışacak bir isim."

YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU

Alex'in yardımcıları Mehmet Aurelio ve iki Brezilyalı teknik adam olacak. Kaleci antrenörlüğü görevini ise Mehmet Arslan üstlenecek.
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