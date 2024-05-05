Hedefi 12'den vurdu: 7 anaokulu, 6 ilkokul, 3 lise, 2 üniversite, 110 yurt yönetiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, üniversite mütevelli heyetlerinden, vakıf genel kurulu üyeliklerine kadar 14 ayrı kurumda yönetici pozisyonunda yer alıyor. Bu sivil toplum kuruluşlarının ise 7 anaokulu, 1 kreşi, 6 ilkokulu, 1 Türk müziği ilkokulu, 6 ortaokulu, 3 lisesi, 2 üniversitesi, 1 enstitüsü, 110 öğrenci yurdu ve 255 gençlik merkezi bulunuyor.







Kısa Dalga’da Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre, Erdoğan’ın içinde bulunduğu 14 ayrı yönetici kuruldan 11’i eğitim ve gençlik alanı ile ilgili, bunların tamamı vergiden muaf.





Örneğin Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu TÜRGEV’in ilkokulunda, “Din ve Ahlak Eğitimi” ile “Kur-an’ı Kerim Eğitimi” verilebiliyor, anaokulunda ise “değerler eğitimi” adı altında “Amin alayı” gibi etkinlikler düzenlenebiliyor. Erdoğan’ın mütevelli heyeti üyesi olduğu Okçular Vakfı bünyesinde de Kuran kursu bulunuyor.





Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu kurumlar ise şunlar;





- İlim Yayma Vakfı bünyesinde Sabahattin Zaim Üniversitesi kuruldu.





- Ensar Vakfı bünyesinde ülke genelinde 49 öğrenci yurdu var.





- Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) bünyesinde 38 öğrenci yurdu, 77 il gençlik merkezi, 178 ilçe gençlik merkezi var.





- Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'na (TÜRGEV) ait 20 öğrenci yurdu ve İbn Haldun Üniversitesi var.





- Yeni Türkiye Eğitim Vakfı bünyesinde İrfan Okulları, Palet Okulları ve Yenidoğu Okulları bulunuyor.





- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı bünyesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarih Enstitüsü ve Bilim Tarihi bölümü kuruldu.





- Okçular Vakfı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu bünyesinde ise okçuluk kursunun yanı sıra Kur’an-ı Kerim kursu ve İngilizce kursu var.