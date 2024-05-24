Gürcistan'daki etki ajanlığı yasası nedir?





ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gürcistan'daki gelişmeler sebebiyle bazı kişiler için vize kısıtlaması kararı aldıklarını söyledi. Yeni vize kurallarının "Gürcistan'da demokrasiyi baltalayan ya da buna karışan kişiler ve onların aile üyeleri" için geçerli olacağını belirten Blinken, ABD ve Gürcistan arasındaki ikili ilişkilerin de kapsamlı bir şekilde gözden geçirileceğini sözlerine ekledi.Blinken, "Gürcistan parlamentosunda kabul edilen yabancı etki ajanlığı düzenlemesinin bir gözdağı kampanyası olduğuna ve barışçıl muhalefeti şiddet yoluyla bastırmayı hedef aldığına ilişkin açık işaretler taşıdığını, ancak buna izin vermeyeceklerini" söyledi. Bakan, Gürcistan'daki siyasi liderliğin yasayı yeniden gözden geçirmesini ve ülkenin "demokratik ve Avrupa-Atlantik hedeflerini" ilerletecek adımlar atmasını umduğunu kaydetti.Türkiye'de 9'uncu yargı paketi ile TBMM gündemine gelmesi beklenen "etki ajanlığı" düzenlemesine benzer bir uygulama Gürcistan'da yasalaşma yolunda.Düzenleme, fonlarının en az yüzde 20'si yurtdışından gelen sivil toplum örgütleri ile medya kuruluşlarının "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kayıt altına alınmasını şart koşuyor. Hükümet "şeffaflık" adına bu yönde adım attıklarını söylerken muhalefete, bağımsız basın ve STK'ların bu yolla ajan olarak nitelendirileceği, susturulacakları endişesi hâkim.Rusya da STK'lar (sivil toplum kurumları) ve gazetecileri hedef almak için 2012'de çok benzer bir yasa çıkarmıştı. Bu nedenle Gürcistan kamuoyunda düzenleme "Rusya yasası" olarak adlandırılıyor. Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zourabichvili, "Rusya'dakinin birebir kopyası" sözleriyle eleştirdiği yasayı veto edeceğini açıklamış ve daha sonra veto etmişti. Ancak iktidardaki "Gürcistan Rüyası" partisi mecliste vetoyu etkisiz kılacak koltuk sayısına sahip.Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi de yaptıkları ortak bir açıklama ile düzenlemeye tepki göstermişti. "Bu yasanın kabulü, Gürcistan'ın AB yolunda ilerlemesini olumsuz etkiler" diyen AB yetkilileri, Gürcü makamlarını yasayı geri çekmeye çağırmıştı.AB, Gürcistan'a geçen Aralık ayında aday ülke statüsü vermişti.