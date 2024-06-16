İsrail, Gazze'de 'taktiksel ara' ilan etti: 'Netanyahu'nun haberi yok'

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Kurban Bayramı'nın ilk gününde Gazze Şeridi'nin güneyindeki bazı kesimlerde 'günlük taktik ara' verileceğini duyurdu. Refah kentindeki saldırıların süreceğini bildiren ordu, insani yardım geçişlerinin yapılacağı Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan Selahaddin Caddesi'ne giden yolda ve buradan kuzeye doğru, her gün yerel saate 08:00-19:00 arasında saldırı düzenlenmeyeceğini bildirdi.



Gazete Duvar'da yer alan habere göre ordunun açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: "IDF ve Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi'nin (COGAT) Gazze Şeridi'ne giren insani yardım hacmini artırmaya yönelik devam eden çabaları kapsamında ve BM ve uluslararası kuruluşlarla yapılan istişarelerin ardından dünden (Cumartesi) başlayarak Kerem Şalom Kapısı'ndan Selahaddin karayoluna ve oradan kuzeye giden yol boyunca, bir sonraki duyuruya kadar her gün saat 08.00'den 19.00'a dek insani amaçlar için askeri faaliyetlere lokal, taktik ara verilecektir."



'TAKTİKSEL ARA' HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ'

İsrail ordu radyosu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın 'taktikse ara' planlarına ilişkin önceden bilgilendirilmediğini ileri sürdü. N12 kanalı da, talimatın Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da bilgisi dışında yürürlüğe sokulduğunu iddia etti.



İsrail'in faşist Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise, ordunun 'taktiksel ara' kararını eleştirdi. Söz konusu talimatın savaş kabinesi tarafından onaylanmadığını dile getiren Ben-Gvir, kararın, özellikle de yakın zamanda İsrail askerlerinin ölümünden sonra, 'hayal ürünü' olduğunu savundu.



9 ASKER ÖLDÜ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yaralanan bir askerinin daha öldüğünü bildirdi. İsrail ordusunun yazılı açıklamasında, 10 Haziran'da Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda yaralanan Givati ??Tugayından 19 yaşındaki Çavuş Yair Roitman'ın yaşamını yitirdiği ifade edildi. İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre de Roitman'ın Filistinli direnişçilerin 10 Haziran'da Refah kentinde İsrail askerlerinin konuşlandığı bir binayı bombalaması sırasında yaralandığını aktardı.



İsrail ordusu dün yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyinde yaşanan çatışmalarda 8 askerinin daha öldüğünü duyurmuştu. Böylelikle, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrailli asker sayısı 307'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 659'a yükseldi.