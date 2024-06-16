İsrail ordusu: Gazze'deki rehinelerin tamamını askeri operasyonla kurtaramayız

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ile Gazze kent merkezine düzenlediği saldırılarda Filistinlilerden ölen ve yaralananlar oldu. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kent merkezi ile güneydeki Refah kentine saldırları düzenledi.



Savaş uçaklarının, Gazze'nin eş-Şati Mülteci Kampı batısında bir eve düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar oldu. İsrail savaş uçaklarının ayrıca, Refah kentinin batısında yer alan Tel es-Sultan Mahallesi'ndeki bir evi hedef alması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.



İSRAİL ORDUSU: TÜM ESİRLERİ OPERASYONLA KURTARAMAYIZ

Gazete Duvar'da yer alan habere göre İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari ise, Gazze'deki İsrailli esirlerin tamamının "askeri operasyonla" kurtarılamayacağını belirtti. Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'nin güneyinde 8 İsrail askerinin öldürülmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Refah'ta 8 askerin öldürüldüğü olayı uzmanlardan oluşan bir ekibin dikkatle araştıracağını dile getiren Hagari, "Tüm esirlerin en kısa zamanda evlerine dönmesi için koşulları oluşturmaya çalışıyoruz ancak esirlerin tamamını askeri operasyonla geri getiremeyiz" dedi.



Kassam Tugayları'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, Refah kentinin batısında yer alan Tel es-Sultan'daki Es-Suudi bölgesine giren İsrail askeri aracına karma pusu kurulduğu, "Yasin 105" roketleriyle hedef alınan askerlerin öldüğü ve yaralandığı belirtilmişti. İsrail ordusu da daha sonra yaptığı açıklamayla, Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda, biri 601'inci İstihkam Taburu bölük komutan yardımcısı olmak üzere 8 askerin öldürüldüğünü doğrulamıştı.



UNICEF: ÇOCUKLARIN SÜREKLİ KORKU İÇİNDE YAŞAMASI DOĞAL DEĞİL

Öte yandan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Gazze Şeridi'ndeki çocukların, İsrail saldırıları nedeniyle sürekli bir korku halinde yaşamalarının doğal olmadığını söyledi. AA muhabirine konuşan Elder, yüksek sıcaklıklar ve çadırlardaki ailelerin artması sonrası Gazze'de çocuklar için durumun her geçen gün daha da kötüleştiğini belirtti.



Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin durumuna ilişkin, "Acil gıda yardımı sağladığımız 3 bin çocuk vardı ve şu anda onların nerede olduğunu bilmiyoruz" diyen Elder, Gazze'de 250 günden fazla süren savaşın ardından, yardım girişine yönelik devam eden kısıtlamalar nedeniyle bölge sakinlerinin, çocuklarına yiyecek bulmakta büyük zorluk yaşadığını dile getirdi. Elder, "Gazzeli çocukların sürekli korku halinde yaşaması, yaklaşık bir yıl boyunca okula gidememeleri, İsrail bombardımanı nedeniyle uyuyamamaları normal değil" ifadesini kullandı.



İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu. Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.



Refah Sınır Kapısı, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı tutuluyor. Gazze Şeridi'nin İsrail dışında dış dünyaya açılan tek sınır kapısı olma özelliğini taşıyan Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması, gıda sıkıntısıyla karşı karşıya olan Gazze'ye insani yardım girişlerini de önemli derecede etkiliyor.