Korkunç heyelan: Yüzlerce ölü var

Papua Yeni Gine'deki (PNG) ücra bir köyde meydana gelen devasa heyelanın onlarca evi yerle bir etmesi sonucu yüzlerce kişinin ölmesinden endişe edildiği bildirildi



Reuters'e telefonla yaptığı açıklamada, köy sakini Ninga Role, cuma günü saat 03:00 sıralarında Kaokalam köyünü vuran toprak kaymasında 50'den fazla evin toprak altında kaldığını söyledi. Yaklaşık 300 kişinin hayatını kaybettiğini, bunların arasında kardeşi ve kuzeninin de bulunduğunu söyledi.



Avustralya merkezli ABC ve diğer yerel medya yüzden fazla kişinin öldüğünü bildirdi.



Role tarafından yayınlanan sosyal medya görüntülerinde, hayatta kalanları ararken kayaların, sökülmüş ağaçların ve toprak yığınlarının üzerinden tırmanan insanlar görülüyor. Arka planda kadınların ağladığı duyuluyor.



Köy, başkent Port Moresby'nin yaklaşık 600 kilometre kuzeyinde, Enga eyaletinde bulunuyor.



Başbakan James Marape yaptığı açıklamada henüz tam olarak bilgilendirilmediğini ancak yetkililerin felakete müdahale ettiğini söyledi.



Heyelan, Barrick Gold tarafından Çinli Zijin Mining ile işletilen Porgera altın madeni yakınındaki otoyolun bir bölümünü vurdu.



Bir sözcü, kısa vadede normal şekilde çalışmaya yetecek kadar malzemeye sahip olan madende herhangi bir hasar olup olmadığını bilmek için henüz çok erken olduğunu söyledi.