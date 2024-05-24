Putin Ukrayna'da mevcut cephe hatlarında ateşkese hazır

Putin’in, Kiev ve Batı'nın buna onay vermemesi halinde ise ülkesinin savaşmaya devam edeceğini söylediği de aktarıldı.



Rus liderin çevresindeki tartışmalara aşina olan kaynaklardan üçü, müzakereleri engelleme girişimleri ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin görüşmeleri reddetme kararı konusunda Putin'in hayal kırıklığı yaşadığını da dile getirdiğini söyledi.



"Savaşı dondurmak için ateşkese hazır"



Putin'le birlikte çalışmış ve Kremlin'deki üst düzey görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan üst düzey bir Rus kaynak, "Putin gerektiği kadar savaşabilir ama savaşı dondurmak için ateşkese de hazır" dedi.



Reuters haber için Putin'le çalışan ya da daha önce çalışmış, siyaset ve iş dünyasında üst düzey görevlerde bulunan toplam beş kişiyle görüştü. Beşinci kaynak savaşın mevcut cephelerde dondurulması konusunda ise yorum yapmadı.



Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, yorum talebine cevaben, Putin’in Rusya'nın hedeflerine ulaşmak için diyaloğa açık olduğunu defalarca açıkladığını ve ülkenin "ebedi bir savaş" istemediğini söylediğini belirtti. Ukrayna dışişleri ve savunma bakanlıkları ise sorulara yanıt vermedi.



Reuters’a konuşan kaynaklar, altı yıllık görev süresine yeni başlayan Putin’in bu dönemi savaşı geride bırakmak için tercih edebileceğini ve şimdiye kadar elde edinilen kazanımların Putin’in "Rus halkına zafer satmak için yeterli olduğu" görüşünü paylaştı.



İsviçre’de gelecek ay Ukrayna’nın inisiyatifiyle uluslararası bir toplantı yapılacak. Rusya’nın davetli olmadığı toplantıda, savaşın nasıl sona erebileceğinin masaya yatırılması bekleniyor, ancak Moskova bu toplantının Rusya’nın katılımı olmadan bir anlamı olmadığını söylüyor.



Bu arada, Rusya Cumhurbaşkanı Putin Belarus’ta temaslarda bulunuyor. Putin dün, Belaruslu mevkidaşı Aleksander Lukaşenko ile biraraya geldi.



Seyahatinden önce Moskova'daki kabine toplantısında Belarus'la işbirliği konularını ele alan Putin, "Bugün ve yarın, büyük önem verdiğimiz güvenlik konuları da dahil olmak üzere tüm konuları tartışacağız. Konuşacak çok şey var” demişti.



Belarus, Ukrayna savaşında Rusya'ya lojistik destek sağladı. Rus kuvvetleri, Şubat 2022'de Kiev'e yönelik ilk saldırıları sırasında Belarus topraklarından Ukrayna'ya girmişti. 1994'ten beri iktidarda olan Lukaşenko, Putin'in uzun süredir müttefiki.