Samanyolu Haber /Gündem / Tenkil Felaketi’nde Direnenler Sergisi Helsinki’de /24 Mayıs 2024 14:22

Tenkil Felaketi’nde Direnenler Sergisi Helsinki’de

Her yıl 100 binden fazla ziyaretçinin katıldığı 'World Village Festival'i 25-26 Mayıs günlerinde yapılacak. Helsinki'deki festivalde bu yıl Tenkil Müzesi Sergisi de yer alacak.

SHABER3.COM

Türkiye’de yaşanan Tenkil Felaketi’ne cesaretle direnç gösteren mağdurların hikayesi “Direnç ve Cesaret Kahramanları: Tenkil Felaketi’nde Upstanders (Direnenler)” adlı gezici sergide insanlara anlatılacak.

İki gün boyunca takip edilebilecek serginin ana teması olan “upstanders“; adaletsizlik, baskı ve zorluklar karşısında olumlu eylemde bulunan bireyler anlamına geliyor.

Sergide ‘Cesaret Kahramanları’ olarak Halime Gülsu, Gökhan Açıkkollu ve Haluk Savaş‘a, Direnç Kahramanları olarak da Ayça Güler ve Gonca Kara’nın hikayelerine yer verilecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tenkil Felaketi’nde Direnenler Sergisi Helsinki’de Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:04:54