Tenkil Felaketi’nde Direnenler Sergisi Helsinki’de

Türkiye’de yaşanan Tenkil Felaketi’ne cesaretle direnç gösteren mağdurların hikayesi “Direnç ve Cesaret Kahramanları: Tenkil Felaketi’nde Upstanders (Direnenler)” adlı gezici sergide insanlara anlatılacak.



İki gün boyunca takip edilebilecek serginin ana teması olan “upstanders“; adaletsizlik, baskı ve zorluklar karşısında olumlu eylemde bulunan bireyler anlamına geliyor.



Sergide ‘Cesaret Kahramanları’ olarak Halime Gülsu, Gökhan Açıkkollu ve Haluk Savaş‘a, Direnç Kahramanları olarak da Ayça Güler ve Gonca Kara’nın hikayelerine yer verilecek.