Samanyolu Haber /Gündem / Mersin Ülkü Ocakları eski başkanına 'adam öldürmek'ten 10 yıl 10 ay hapis /24 Mayıs 2024 16:08

Mersin Ülkü Ocakları eski başkanına 'adam öldürmek'ten 10 yıl 10 ay hapis

Mersin Ülkü Ocakları Çağrı Ünel'in işlediği cinayetle ilgili yargılama tamamlandı. Mahkeme, Ünel'in 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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Mersin Ülkü Ocakları Başkanı Çağrı Ünel'in saldırıya uğrarken işlediği cinayetle ilgili yargılama tamamlandı. Mahkeme, Ünel'in 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Mersin Ülkü Ocakları eski Başkanı Çağrı Ünel, 15 Mart 2022’de ülkücü olduğu belirtilen bir grubun saldırısına uğradı. Ünel, gruba karşı koymaya çalışırken bir kişi hayatını kaybetti. Ünel, kendisine ait ruhsatsız silahla ateş ederek Emrullah Aslan’ın ölümüne neden oldu.  Ünel’e saldıran grubun Adana ve Osmaniye’de buluşarak Mersin’e geldiği iddia edildi.  Ünel’in yargılandığı davada karar çıktı. Ünel, 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çağrı Ünel’in Ankara’da öldürülen Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş’in ekibinden olduğu biliniyor. Ünel’e yapılan saldırının Sinan Ateş suikastinin başlangıcı olarak niteleniyor.
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