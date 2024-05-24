Sinan Ateş cinayetinde kullanılan iki araç Ülkü Ocakları önünde yan yana görüntülendi

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de Ankara'nın orta yerinde öldürülmesine ilişkin iddianame tamamlanırken, iddianamede azmettiricilerin görmezden gelindiği eleştirileri gündem olmaya devam ediyor. Son olarak, kendisinin de tehdit edildiğini ve öldürülebileceğini söyleyen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e iki silahlı koruma verildi.







Öte yandan Sinan Ateş cinayetinde kullanılan iki araç ilk kez Ülkü Ocakları Genel Merkezi önünde yan yana görüntülendi.





Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya hesabından söz konusu fotoğrafı paylaşarak, şu notu düştü:





"En soldaki, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın kullandığı ve cinayetin ardından tetikçinin, Yıldırım'ın özel kalemi ve yardımcısı Emre Yüksel ile Tolgahan Demirbaş tarafından kaçırıldığı 06AT5021 plakalı araç.





Onun yanındaki 06 DB7018 plakalı PASSAD marka araç ise tetikçinin Bolu'ya bırakıldığı zaman koşa koşa gece yarısı buraya gelen MHP'li avukat Serdar Öktem'in kullandığı araç. Fotoğraf ise cinayetten 5,5 ay sonra 13 Mayıs 2023'te çekilmiş. Peki, savcılık halen cinayetin azmettiricilerine işlem yaptı mı? Hayır."







