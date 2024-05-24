Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçeli isimler adli kontrolle serbest! /24 Mayıs 2024 16:54

Fenerbahçeli isimler adli kontrolle serbest!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal, savcılığa ifade verdi. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen üç isim de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SHABER3.COM

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Pazar akşamı oynanan derbi maçında Fenerbahçe, 1-0 üstünlük sağladı. Oynanan maçın ardından Fenerbahçe'nin, sahada kutlama yaptığı sırada Galatasaray genel sekreteri Eray Yazga Stat müdürü Ali Çelikkıran ve Başkan Dursun Özbek’in şoförüyle, Fenerbahçeli yöneticiler arasında arbede yaşandı.

3 İSİM İFADE VERMEYE GELDİ
Olaylarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal savcılıkça ifadeye çağrıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR
Bugün ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne gelen Belgü, Karanlık ve Kartal, savcılık tarafından ifadelerinin alınmasının ardından, haklarında yurt dışı çıkış yasağı ve karakola imza verme şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler.

Fenerbahçeli isimler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fenerbahçeli isimler adli kontrolle serbest! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:20:27