Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Ateş cinayetinde MHP'ye kötü haber: Olcay Kılavuz da dosyaya girdi /24 Mayıs 2024 16:57

Sinan Ateş cinayetinde MHP'ye kötü haber: Olcay Kılavuz da dosyaya girdi

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’e yönelik suikastla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ateş’in öldürülmesine yönelik soruşturmada, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin danışmanı Olcay Kılavuz’un da şüpheliler arasında yer aldığı iddia edildi. Kılavuz ile ilgili olarak, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in şikâyeti sonrasında işlem yapıldığı öne sürülüyor.

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Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’nın göbeğinde suikast sonucu öldürülmesinde yeni bir gelişme yaşandı. Sinan Ateş cinayetinde MHP eski Mersin Milletvekili ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin danışmanı Olcay Kılavuz’un da şüpheliler arasında yer aldığı belirtildi.

Sözcü’den İsmail Saymaz, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’in şikâyeti sonrası işlem yapıldığını, Olcay Kılavuz’un olay tarihinde milletvekili olduğu gerekçesiyle dosyanın parlamenter soruşturma bürosuna iletildiğini kaydetti. Kılavuz hakkında fezleke hazırlanıp hazırlanmadığı henüz bilinmiyor.

Sinan Ateş cinayetinin şüphelisi eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş, Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına alınmıştı.

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’e yönelik suikastla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ateş’in öldürülmesine yönelik soruşturmada, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin danışmanı Olcay Kılavuz’un da şüpheliler arsında yer aldığı belirtildi.
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