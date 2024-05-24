Uluslararası Adalet Divanı kararını açıkladı: Gözler İsrail'de

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Uluslararası Adalet Divanından (UAD) İsrail aleyhine talep ettiği “ek geçici tedbirlerin belirtilmesi ve davadaki önceki geçici tedbirlerin değiştirilmesi” talebine ilişkin karar açıklandı.







UAD, Refah’taki insani durumun son mahkeme kararından bu yana "daha da kötüleştiğini" vurgulayıp Filistin halkına yönelik acil riski gerekçe göstererek İsrail'in Gazze’nin Refah kentine yönelik askeri saldırısını derhal durdurmasına karar verdi.





Güney Afrika, Gazze'deki İsrailli askerlerin tahliye bölgelerini ve kalan tüm Filistinlileri meşru hedef olarak gördüğü "imha bölgeleri" olarak tanımladığına işaret ederek, daha fazla geç kalınmadan Divan’dan İsrail’in askeri operasyonlarını sonlandırmasına hükmetmesini istemişti.





UAD'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;





"İsrail, Gazze'de çok fazla insanın ölümüne neden oldu. İsrail'in saldırıları nedeniyle 18 Mayıs itibarıyla BM verilerine göre Refah'ta 800 bin sivil yerinden edilmiştir.





Refah'taki durum artık insani felaket olarak sınırlandırılmıştır. İsrail Refah'ı haftalarca bombaladı, altyapı yok olmak üzere. İsrail sorumluluklarını yerine getirmeli. Aldığı önlemler yetersiz durumda. Refah'ta içilebilir su yok.





"İSRAİL SALDIRILARINA DERHAL SON VERMELİ"

İsrail, Gazze'de çok fazla insanın ölümüne neden oldu. Refah saldırısından sonra milyonlarca insan yerinden edildi. Refah'taki durum felaket seviyesinde. İsrail sorumluluklarını yerine getirmeli, derhal saldırılarını durdurmalı.





İsrail UAD'ye rapor sunmalı, tedbir raporunu 1 ay içinde sunmalı."







Karar 13 evet oyuna karşı 2 hayır oyu ile kabul edildi.