Samanyolu Haber /Dünya / Uluslararası Adalet Divanı kararını açıkladı: Gözler İsrail'de /24 Mayıs 2024 17:08

Uluslararası Adalet Divanı kararını açıkladı: Gözler İsrail'de

İsrail'in soykırım suçu işlediğini belirten Güney Afrika Cumhuriyeti'nin açtığı davada karar açıklandı. Mahkeme, alınmış önlemlerin yeterli olmadığına ve İsrail'in askeri operasyonu durdurmak zorunda olduğuna karar verdi.

SHABER3.COM

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Uluslararası Adalet Divanından (UAD) İsrail aleyhine talep ettiği “ek geçici tedbirlerin belirtilmesi ve davadaki önceki geçici tedbirlerin değiştirilmesi” talebine ilişkin karar açıklandı.

UAD, Refah’taki insani durumun son mahkeme kararından bu yana "daha da kötüleştiğini" vurgulayıp Filistin halkına yönelik acil riski gerekçe göstererek İsrail'in Gazze’nin Refah kentine yönelik askeri saldırısını derhal durdurmasına karar verdi.

Güney Afrika, Gazze'deki İsrailli askerlerin tahliye bölgelerini ve kalan tüm Filistinlileri meşru hedef olarak gördüğü "imha bölgeleri" olarak tanımladığına işaret ederek, daha fazla geç kalınmadan Divan’dan İsrail’in askeri operasyonlarını sonlandırmasına hükmetmesini istemişti.

UAD'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"İsrail, Gazze'de çok fazla insanın ölümüne neden oldu. İsrail'in saldırıları nedeniyle 18 Mayıs itibarıyla BM verilerine göre Refah'ta 800 bin sivil yerinden edilmiştir.

Refah'taki durum artık insani felaket olarak sınırlandırılmıştır. İsrail Refah'ı haftalarca bombaladı, altyapı yok olmak üzere. İsrail sorumluluklarını yerine getirmeli. Aldığı önlemler yetersiz durumda. Refah'ta içilebilir su yok.

"İSRAİL SALDIRILARINA DERHAL SON VERMELİ"
İsrail, Gazze'de çok fazla insanın ölümüne neden oldu. Refah saldırısından sonra milyonlarca insan yerinden edildi. Refah'taki durum felaket seviyesinde. İsrail sorumluluklarını yerine getirmeli, derhal saldırılarını durdurmalı.

İsrail UAD'ye rapor sunmalı, tedbir raporunu 1 ay içinde sunmalı."

Karar 13 evet oyuna karşı 2 hayır oyu ile kabul edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Uluslararası Adalet Divanı kararını açıkladı: Gözler... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:20:53