'Bataklık' buhar oldu! Soylu 'tarihin en büyük operasyonu' demişti

Kamuoyunda "Bataklık" adı verilen operasyonda yakalanan ve aralarında uluslararası uyuşturucu baronları Nejat Daş ve Çetin Gören’in de olduğu sanıklar ile eski Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek ve bazı polislerin de olduğu 73 kişi "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama ve uyuşturucu ticareti" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" gibi çeşitli suçlarından haklarında yargılanıyordu.







Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 73 sanıktan 72'si, üzerine atılı suçlamalardan beraat etti.







İddianamede Daş ve Gören'in 60'ar kez "zincirleme olarak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 450'şer yıldan 1470'er yıla kadar, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan" ise 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu.





NE OLMUŞTU?



Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının ardından Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Haziran 2020'de uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından "Bataklık"ın başlatıldığını bildirmişti.





ARALARINDA ESKİ SULTANBEYLİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ DE VARDI



Soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan ve aralarında eski Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek'in de bulunduğu 94 şüpheliden 74'ü gözaltına alınmış, örgüt liderleri olmakla suçlanan Nejat Daş ve Çetin Gören’in de aralarında olduğu 25 kişi tutuklandı.





MİLYONLARCA LİRAYA EL KONULMUŞTU



Şüphelilerin banka hesaplarında ve yedi ayrı kasada bulunan 70 milyon lira civarındaki mevduata, 30 milyon lira değerindeki altın ve dövize, 653 tapuya, 31 tabanca, 32 bilgisayar, 118 cep telefonu, 337 sim kart, 4 para sayma makinesi, kılıç koleksiyonu, 35 değerli saat ve 21 lüks otomobile el konuldu.





İDDİANAME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 sanık "örgüt kurucusu ve elebaşı", 5 sanık "örgüt yöneticisi", 53 sanık örgüt üyesi", 13 sanık ise "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmekle'' suçlandı.





Örgüt elebaşları olarak gösterilen sanıklar Nejat Daş ve Çetin Gören'in, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından cezalandırılması istendi.





Bu kapsamda, Daş ve Gören'in 60'ar kez "zincirleme olarak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 450'şer yıldan 1470'er yıla kadar, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan" ise 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.





İddianamede "örgüt yöneticisi" olarak gösterilen sanıklar Cemal Deniz Şahan, Perry James Young, Handan Kaymaz, Halil Arslantaş ve Uğur Bülent Göçer'in de ayın suçlardan cezalandırılmaları istendi.





Sanıklar arasında yer alan eski emniyet müdürü Necmettin Yüksek hakkında da "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis talebinde bulunuldu.





Çetenin uyuşturucu parasının taşınması için makam aracını ve şoförünü görevlendirmekle suçlanan tutuklu eski emniyet müdürü Necmettin Yüksek, ifadesinde Nejat Daş ile kendisini AKP Altındağ İlçe Yöneticisi Sadık Karayel’in tanıştırdığını öne sürmüştü.



