Emekliler şokta: 50 bin emeklinin maaşı kesildi!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşlarının kesilmesiyle ilgili artan şikayetler sonrası bilgilendirme yaptı.



Yeniçağ Gazetesi'nin haberine göre, yaklaşık 50 bin kişinin emekli maaşını kestiklerini belirten SGK yetkilileri, Kurban Bayramı'ndan sonra o emeklilerin maaşlarının yatmayacağını açıkladı.



SGK, hangi emekli vatandaşların maaşlarının kesildiğini açıkladı ve bu durumun emekliler üzerindeki etkilerini anlattı.



GEREKÇE: USULSÜZLÜK

SGK'nin aldığı yeni karar sonrası, geçmişte usulsüz emeklilik hakkı elde edenlerin dosyaları incelemeye alınıyor. SGK müfettişleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonrası usulsüzlük yaptığı belirlenen emeklilerin maaşları kesilerek hukuki süreç başlatılıyor.



2023 yılı içerisinde bu kapsamda 50 binden fazla emeklinin maaşı kesildi ve haklarında yasal işlem başlatıldı.



SGK'nın geliştirdiği sistemle sahte sigortalar da görülebiliyor. Sahte sigortalar, emeklilik için prim gün sayısını tamamlamak isteyen kişiler tarafından sıklıkla kullanılan bir yöntem. Bu durumda kişiler, herhangi bir işte çalışmadıkları halde kendilerini çalışıyormuş gibi gösterip prim ödeyerek sisteme kayıtlarını oluşturuyorlar.



Bu yolla yapılan usulsüzlükler belirlendiğinde, SGK tarafından o emekli için yasal işlem başlatılıyor.



Sahte sigortalılığın belirlenmesi durumunda, emekli olan kişilerin ilk olarak emekli maaşları kesiliyor. Bununla beraber, önceki ödemelerin yasal faizi ile birlikte geri ödenmesi isteniyor. Geri ödenecek miktar kişiden kişiye değişmekle beraber uzun yıllar boyunca emekli maaşı alan bazı kişilerden 500 bin TL'ye kadar iade talep edilebiliyor.



SGK'ye geri ödeme yapması gereken kişi, istenen miktarı 30 gün içerisinde ödeyemezse hakkında yasal işlem başlatılıyor ve icra yoluyla bu para tahsil ediliyor.



Bu süreçte, sahte sigortalılık süresi de hesaplanarak kişinin toplam prim gün sayısından düşülüyor. Öte yandan kişi, yeniden emekli olmak istediğinde eksik prim günlerini tamamlamak zorunda kalıyor.