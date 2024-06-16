Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu, İsrail ordusu ile ters düştü: 'Bu asla olmayacak!' /16 Haziran 2024 23:36

Netanyahu, İsrail ordusu ile ters düştü: 'Bu asla olmayacak!'

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze Şeridi'nin güneyindeki askeri faaliyetlerin insani amaçlarla sabah 08.00'den akşam 19.00'a kadar taktiksel olarak durdurulmasına karar verildiğini duyurdu. "Taktiksel ateşkes" haberini medyadan duyduğunu ve bilgilendirilmediğini söyleyen İsrail Başbakanı Netanyahu, "Yayımlanan açıklama hakkında önceden bilgilendirilmedi ve benimle koordine edilmedi, bu asla olmayacak" dedi.

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İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre Netanyahu, hükümetin haftalık olağan toplantısında konuştu.

Netanyahu, "İsrail'deki siyasi liderlik, ordu sözcüsü (Avichai Adraee) tarafından yayımlanan açıklama hakkında önceden bilgilendirilmedi ve benimle koordine edilmedi, bu asla olmayacak" ifadelerini kullandı.

"AÇIKLAMAYI MEDYADAN İLK KEZ BU SABAH DUYDUM"
İsrail Başbakanı, siyasi otoriteyle koordinasyon olmaksızın böyle bir açıklamanın nasıl yapıldığına dair soruşturma yürütüldüğünü belirtti.

Söz konusu açıklamayı reddeden Netanyahu, "Medyadan ilk kez bu sabah duyduğum haberin benim açımdan kabul edilemez olduğunu ve benimle koordineli olmadığını söyledim" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için kısa eksenlerde kısa ateşkes süreleri olduğunu iddia eden Netanyahu bunun Ordu Sözcüsü'nün açıkladığı şekilde olmadığını vurguladı.

Netanyahu ayrıca konuşmasında 10 Haziran'da Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un Savaş Kabinesi'nden istifasını duyurmasına tepki gösterdi.

Hedefleri değiştirmek isteyenler olduğunu öne süren Netanyahu, istifasını sunan iki kişinin "kararların yenilgiyle sonuçlanması ve Hamas'ın olduğu gibi bırakılmasını istediklerini" ancak bunun onun için kabul edilemez olduğunu savundu.

NE OLMUŞTU?
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan bu sabah yaptığı paylaşımda "Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Philadelphia Koridoru ve Gazze'nin kuzeyine giden yoldaki askeri faaliyetlerin, uluslararası kuruluşlarla yapılan görüşmelerin ardından insani amaçlarla sabah 08.00'den akşam 19.00'a kadar taktiksel olarak durdurulmasına karar verildiğini" açıklamıştı.

Adraee, daha sonra ise "Gazze Şeridi'nin güneyinde çatışmaların durmadığını, Refah'ta çatışmaların devam ettiğini" açıklamıştı.

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