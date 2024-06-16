Herkul'dan yeni Hocaefendi görüntüleri ve Kurban Bayramı paylaşımı

Kurban Bayramı'nın tebrik edildiği mesajda;







"Bayram günlerini her idrak edişimizde ruhlarımız bu kutlu günlerin lâhûtî esintilerini hissederken, gönüllerimiz hasret, hüzün ve hicran ile meşbu’ oluyor. Rabb-i Rahîmimiz, kederli zamanların gölgesinde eriştiğimiz bu mübarek günleri yaralı gönüllerimize merhem kılsın.

Bu vesileyle; bütün dost, kardeş ve muhibbânımızın mübarek Kurban Bayram’ını tebrik eder; bizleri neş’e ve sürûrun gölgesinde nice bayramlara eriştirmesini Yüce Mevlâ’dan niyaz ederiz" ifadeleri kullanıldı.







Paylaşımda ayrıca Hocaefendi'ye ait yeni fotoğraflar da yer aldı.





