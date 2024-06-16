Samanyolu Haber /Gündem / Herkul'dan yeni Hocaefendi görüntüleri ve Kurban Bayramı paylaşımı /16 Haziran 2024 17:30

Herkul'dan yeni Hocaefendi görüntüleri ve Kurban Bayramı paylaşımı

Herkul.org'un X hesabından yeni bir paylaşım yapıldı.

SHABER3.COM

Kurban Bayramı'nın tebrik edildiği mesajda;

"Bayram günlerini her idrak edişimizde ruhlarımız bu kutlu günlerin lâhûtî esintilerini hissederken, gönüllerimiz hasret, hüzün ve hicran ile meşbu’ oluyor. Rabb-i Rahîmimiz, kederli zamanların gölgesinde eriştiğimiz bu mübarek günleri yaralı gönüllerimize merhem kılsın.

Bu vesileyle; bütün dost, kardeş ve muhibbânımızın mübarek Kurban Bayram’ını tebrik eder; bizleri neş’e ve sürûrun gölgesinde nice bayramlara eriştirmesini Yüce Mevlâ’dan niyaz ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca Hocaefendi'ye ait yeni fotoğraflar da yer aldı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Herkul'dan yeni Hocaefendi görüntüleri ve Kurban Bayramı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:50:20