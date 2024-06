Time to Help'ten 18 yıllık iyilik yolculuğu: Bu bayramda da ihtiyaç sahipleri unutulmadı

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca mağdurun yüzünü güldüren ve 18 yıldır iyilik dağıtan Time to Help, 2024 Kurban Bayramı'nda yine ihtiyaç sahiplerine umut oldu. Organizasyon, bayramın ilk iki gününde 700 bin kişiye yardım elini uzatarak, gönülleri fethetti.Time to Help, bu yıl da fakirlere ve muhtaçlara umut ışığı olma misyonunu sürdürdü. 2024 Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi insanlara et dağıtımı yaparak, bayram sevincini onların sofralarına taşıdı. Almanya'dan Afrika'ya uzanan bu büyük iyilik hareketinde, yüzlerce gönüllü ve partner kuruluşlar yer aldı.Gönüllüler, Nijerya, Nijer, Senegal, Kamerun, Fildişi Sahili, Benin, Orta Afrika Cumhuriyeti, Burkina Faso, Gana, Togo, Kenya, Uganda, Tanzanya, Etiyopya, Mozambik, Malavi, Filipinler ve Pakistan'da kurban kesimleri gerçekleştirdi. Time to Help tarafından bağışlanan kurbanlar, bu ülkelerdeki yüzlerce noktada ihtiyaç sahipleri için özenle hazırlandı.Kurban Bayramı'nın ruhuna uygun olarak, kesilen kurbanlar 4-5 kiloluk paketler halinde hazırlandı. Bu paketler, önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere tek tek dağıtıldı. Her bir paket, bir ailenin bayram sevincini ikiye katlarken, gönüllülerin özverili çalışmaları takdirle karşılandı.Time to Help’in Kurban Bayramı'ndaki yardımları, sadece et dağıtımı ile sınırlı kalmadı. Gönüllüler, bulundukları bölgelerdeki çocuklara bayram hediyeleri dağıtarak onların da yüzlerini güldürdü. Ayrıca sağlık taramaları ve eğitim destekleri gibi ek yardımlar da gerçekleştirildi.Kurban kesimi ve et dağıtımı, bayramın üçüncü günü sonuna kadar devam edecek. Bu süre zarfında gönüllüler, gece gündüz demeden çalışarak daha fazla insana ulaşmayı hedefliyor. Time to Help, 18 yıllık iyilik yolculuğunda bir kez daha dünya genelinde ihtiyaç sahiplerinin yanında olmanın gururunu yaşarken, destekçilerine ve gönüllülerine teşekkür etmeyi de ihmal etmiyor.Bu Kurban Bayramı'nda da Time to Help, sınır tanımayan iyilik anlayışıyla, ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Organizasyon, gelecek yıllarda da aynı kararlılıkla yardım faaliyetlerini sürdürmeyi hedefliyor.18 yıldır dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan Time to Help, 2024 Kurban Bayramı'nda 700 bin kişiye umut oldu!