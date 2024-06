Ayşe Ateş: Ya kıyamet kopacak ya da...

Adalet mücadelesinde yalnız olmadığını vurgulayan Ayşe Ateş, "Arkamda bu ülkenin vicdanını, insanlığını kaybetmemiş, adaleti geri isteyen evlatları var. En önemlisi de asil kadınları var" dedi. Ateş ayrıca, "Unutulmasın ki babasız bütün çocukların babası devlettir. Bugün hem bayram hem de Babalar Günü ve benim çocuklarımın elini öpebileceği, hediye verebileceği, bayramını kutlayabileceği bir babası yok" dedi.



Ayşe Ateş, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Bizce Türkiye Cumhuriyeti anlamınca kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en saygın düzeyde, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir varlıktır." – Gazi Mustafa Kemal Atatürk



Atatürk'ün neredeyse yüz yıl önce yaptığı bu tespitin ve tanımın ne denli gerçekçi ve doğru olduğunu içinde bulunduğum bu zorlu mücadele döneminde tekrar tekrar müşahede ediyorum.



Benim için “tek başına” ile başlayan onlarca cümle kuruluyor. Hayır! Ben tek başıma değilim. Arkamda bu ülkenin vicdanını, insanlığını kaybetmemiş, adaleti geri isteyen evlatları var. En önemlisi de asil kadınları var.



Çünkü ne zaman yorulsam, ne zaman umutsuzluğa kapılsam, ne zaman korksam omzumda şerefli kadınlarımızın o güçlü elini hissedip yeniden toparlanıyorum. Ne zaman sendelesem “Sakın yıkılma, korkma, doğrul Ayşe!” diyorlar. Onların verdiği güç ve güvenle karanlığın üzerine korkmadan, kararlılıkla yürüyebiliyorum. Biliyorum ki arkamdalar, biliyorum ki karanlık en çok onlardan korkuyor.



Gelinen noktada kadınlarımızın başı çektiği bu adalet arayışı kendi kalıbını yırtarak bugüne dek bu ülkede adalet arayan herkes için sembolik bir mücadeleye dönüştü. Her ne kadar vicdanı paramparça olsa da elinden bir şey gelmeyen, Gazze’deki, Urumçi’deki ya da dünyanın herhangi bir yerindeki mazluma adalet götüremeyenler için büyük bir vicdani kıymete kavuştu.



"YA KIYAMET KOPACAK YA ADALET YERİNİ BULACAK"

Bu adalet arayışında adalet arayan her kadınımız bir meşale oldu, her erkeğimiz bir fener. Karanlığın kaçacak yeri kalmadı. Bizim tahammül edecek sabrımız yok. Ya kıyamet kopacak ya da adalet yerini bulacak.



Unutulmasın ki babasız bütün çocukların babası devlettir. Bugün hem bayram hem de Babalar Günü ve benim çocuklarımın elini öpebileceği, hediye verebileceği, bayramını kutlayabileceği bir babası yok.



Bu vesileyle aziz milletimizin mübarek kurban bayramını kutluyor, bu mübarek günde adaletin bir an önce tecelli etmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum."