Samanyolu Haber /Dünya / Hamas lideri Haniye: Kapsamlı bir anlaşmaya hazırız /16 Haziran 2024 14:12

Hamas lideri Haniye: Kapsamlı bir anlaşmaya hazırız

Kurban Bayramı'nın ilk gününde açıklamalarda bulunan Haniye, "İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa süreci ve rehine takasını içeren kapsamlı bir anlaşmaya hazırız" dedi.

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Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Gazze'de son ateşkes önerisine verdiklerin yanıtın ABD Başkanı Joe Biden'ın planındaki ilkelerle tutarlı olduğunu dile getirdi. Kurban Bayramı'nın ilk gününde açıklamalarda bulunan Haniye, İsrailli rehinelerin Filistinli mahkumlarla takasına atıfta bulunarak, "Hamas ve (Filistinli) gruplar ateşkes, İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa süreci ve rehine takasını içeren kapsamlı bir anlaşmaya hazır" dedi.

BIDEN'IN ATEŞKES ÖNERİSİ
ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti. Biden, önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu,"belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu. Netanyahu, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirme tehdidinde bulunmuştu.

Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.
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