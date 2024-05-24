Samanyolu Haber /Spor / A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 geniş kadrosu belli oldu! /24 Mayıs 2024 21:13

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 geniş kadrosu belli oldu!

EURO 2024 öncesi A Milli Takımı'nın geniş kadrosu açıklandı.

SHABER3.COM

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; "Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) finallerine katılacak A Milli Takımımızın geniş kadrosu açıklandı. Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella tarafından belirlenen listede 35 futbolcu bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan yapılan açıklamada; "A Milli Takım aday kadrosuna davet edilen futbolcular, üç etap halinde çalışmalara başlayacak. İlk grupta yer alan ve kulüpleriyle olan maçlarını tamamlamış futbolcular, bugün Riva'da yer alan TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Tesisleri'ne gelerek idmanlarına başladı. İkinci grupta bulunan futbolcular ise kulüpleriyle bu hafta sonunda görev alacakları maçların ardından 29 Mayıs Çarşamba günü kampa dâhil olacak. Son olarak, Arda Güler ve Salih Özcan, Borussia Dortmund ile Real Madrid'i karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından İtalya'da kampa katılacak.  

Ayrıca kampın ilk etabında sınırlı sayıda futbolcunun bulunacağı göz önüne alınarak ve teknik ekibin hafta sonunda takımlarıyla son maçlarını oynayacak futbolculara millî takım kampı öncesi tam bir dinlenme imkânı tanıma prensibi gereğince, A Millî Takım havuzunda bulunan ve Trendyol 1. Lig şampiyonu Eyüpspor'da forma giyen kalecilerimizden Berke Özer, 24-29 Mayıs tarihleri arasında A Milli Takım antrenmanlarında yer alacak." denildi.




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