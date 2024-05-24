Samanyolu Haber /Teknoloji / İnternetin en ünlü köpeği 18 yaşında öldü /24 Mayıs 2024 13:02

İnternetin en ünlü köpeği 18 yaşında öldü

Önce internette sıkça rastladığımız "doge meme"lerinin, daha sonra da kripto para Dogecoin'in simgesi olan shiba inu cinsi köpek Kabosu, 18 yaşında hayatını kaybetti.

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Kabosu'ya lösemi ve karaciğer hastalığı tanıları konulmuştu.

Shiba inu'nun sahibi Atsuko Sato Instagram paylaşımında, "Kabosu'yu seven herkese; Kabosu 24 Mayıs sabahı gökkuşağı köprüyü geçti. Yıllardır verdiğiniz destek için çok teşekkür ederiz" dedi.

Sato, "Acı çekmeden huzur içinde gitti; onu seven elimin sıcaklığında uykuya dalıyormuş gibi" yazdı ve "Kabosu'nun dünyadaki en mutlu köpek olduğundan eminim. Bu beni dünyadaki en mutlu insan yapıyor" ifadelerini kullandı.

Japonya'da öğretmenlik yapan Sato, Kabosu'yu 2008 yılında bir barınaktan sahiplenmişti.

2010 yılında Kabosu'nun patileri üst üste "sırıtırken" çekilmiş bir fotoğrafı Reddit ve Tumblr'da viral oldu.

Bir Reddit kullanıcısı, bilinçli olarak "dog" yerine "doge" yazınca yeni bir "meme" doğmuş oldu.

"Doge meme", 2021 yılında bir NFT olarak 4 milyon dolara satıldı.

Kabosu, ilk başta "şaka amaçlı" yaratılan Dogecoin'in de yüzü. Kripto para birimi, şu anda Championship ekiplerinden Watford'ın omuz sponsoru.
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