Samanyolu Haber /Politika / Kobani davasında istinaf hazırlığı /24 Mayıs 2024 12:59

Kobani davasında istinaf hazırlığı

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi Kobani davasında geçen hafta 24 sanığı 42 yılla 9 yıl arasında değişen toplam 407 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı. Savunma avukatları bir yandan gerekçeli kararın yazılması beklerken bir yandan da istinaf hazırlıklarına başladı. Hem siyasetçiler hem de Kobani davasını takip eden avukatlar verilen kararın hukuki değil, siyasi olduğunun altını çiziyorlar.

SHABER3.COM

Temel istinaf nedeninin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin verdiği hak ihlali kararları olacağını söyleyen DEM Parti Hukuk Komisyonu üyesi Av. Nuray Özdoğan “İstinaftan bir beklentimiz yok. Çünkü istinaf izin bir süredir bu tip dosyalarda bir onay makamı gibi oldu. Dosyayı incelemiyor. Politik dosyaları Yargıtay’a yönlendiriyor” dedi.

Kobani olayları sırasında bir müvekkilinin İstanbul’a gitmek için yolculuk yaptığı sırada Aydın’da HTS kayıtları olduğu için dokuz ay tutuklu kaldığını ve sadece bu kayıt nedeniyle müebbet hapis cezası istendiğini anlatan Nuray Özdoğan dosyadaki hukuğa aykırı delillerin de istinaf nedeni yapılacağını anlattı.

Kobani davası HDP’ye yönelik kapatma davasının da temel nedenlerinden biri. Kapatma davasını değerlendiren DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç “HDP dükkan değil ki kapısına kilit asıp kapatıyorsunuz. HDP bir mücadele örgütü dolayısıyla biz bunu kapattık demekle kapatılacak bir şey değil. Yanlış bir adım olur partinin kapatılması, ama kapatılırsa da  demokratik siyaset alanındaki mücadele durmaz. Büyüyerek devam eder” dedi.



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kobani davasında istinaf hazırlığı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:24:34