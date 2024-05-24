Kobani davasında istinaf hazırlığı













Temel istinaf nedeninin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin verdiği hak ihlali kararları olacağını söyleyen DEM Parti Hukuk Komisyonu üyesi Av. Nuray Özdoğan “İstinaftan bir beklentimiz yok. Çünkü istinaf izin bir süredir bu tip dosyalarda bir onay makamı gibi oldu. Dosyayı incelemiyor. Politik dosyaları Yargıtay’a yönlendiriyor” dedi.Kobani olayları sırasında bir müvekkilinin İstanbul’a gitmek için yolculuk yaptığı sırada Aydın’da HTS kayıtları olduğu için dokuz ay tutuklu kaldığını ve sadece bu kayıt nedeniyle müebbet hapis cezası istendiğini anlatan Nuray Özdoğan dosyadaki hukuğa aykırı delillerin de istinaf nedeni yapılacağını anlattı.Kobani davası HDP’ye yönelik kapatma davasının da temel nedenlerinden biri. Kapatma davasını değerlendiren DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç “HDP dükkan değil ki kapısına kilit asıp kapatıyorsunuz. HDP bir mücadele örgütü dolayısıyla biz bunu kapattık demekle kapatılacak bir şey değil. Yanlış bir adım olur partinin kapatılması, ama kapatılırsa da demokratik siyaset alanındaki mücadele durmaz. Büyüyerek devam eder” dedi.