Ayhan Bora Kaplan davasında neler oluyor?

'SEMİH ARSLAN ÖLDÜRÜLMEDİ, İNTİHAR ETTİ'





SAVCILIK, 20 TUTUKLU SANIĞIN TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINI İSTEDİ





Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 20'si tutuklu 61 kişi hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın duruşması Sincan Cezaevi’nde devam ediyor. Duruşmada sanık avukatları, taleplerine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.Sanıklardan Mahmut Gökhan Çanga'nın avukatı Mert Doğan şunları söyledi:"Müvekkilim iddianamede cinayet suçlamasıyla suçlanmaktadır. Dosyada olayın cinayet olduğuna ilişkin tanık beyanları var. Ancak dosyada hem sanık hem de gizli tanık olan kişinin ifadeleri var. Bir başka gizli tanık da mahkemeye dilekçe verip beyanlarını geri çekmiştir. Gökhan'a yapılan operasyonda görevli komisere Gökhan tutuklandıktan 10 gün sonra denk geldim. Sohbet ettik 'Gökhan bey ne yapıyor?' diye sordu. 'Aslında bu işin cinayet olmadığını biliyoruz.' dedi. Bunu da herkesin vicdanına bırakıyorum. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum."Çanga'nın diğer avukatı Ela Leyla Umur da şu ifadeleri kullandı:"Bu devam eden yargılama bir kör dövüşüne dönüşmüştür. M7 kendisini ifşa etmiş ve kumpası dile getirmiş, emniyet müdür yardımcıları tutuklanmıştır. O halde biz burada hala neyi anlatmaya çalışıyoruz anlamış değilim. Müvekkilim bu dedikodular sebebiyle neden hala tutuklu? Hükümete darbe iddiasıyla tutuklanan emniyet müdürlerinin dosyasında bile önce somut deliller toplandı ardından tutuklamalar oldu. Semih Arslan kesinlikle öldürülmedi, intihar etti."Tutuklu sanık Yusuf İzzet Savaş’ın avukatı da tahliyesini talep etti.Sanık avukatlarının taleplerinin alınmasının ardından Savcılık, tutuksuz sanıklara adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ederken, tutuklu sanıkların da tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti. Savcılık, duruşmaya gelmeyen müştekilerden Murat Yanar’ın zorla getirilmesini ve diğer müştekilerin davaya katılma taleplerinin kabul edilmesini istedi.Duruşmaya ara verildi.