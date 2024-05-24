Rusya Savunma Bakanlığında 4’cü General Yolsuzluktan tutuklandı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA













Savunma Bakan Yardımcısı Timur Ivanov ve Savunma Bakanlığı ana personel dairesi başkanı Korgeneral Yuri Kuznetsov da gözaltına alınmasından sonra general seviyesinde bu dördüncü tutuklama.





Ayrıca, 17 Mayıs'ta Güney Askeri Bölge 58. Ordusunun eski komutanı Ivan Popov bir dolandırıcılık davasında tutuklandı.





General Vadim Shamarin büyük çapta rüşvet almakla suçlanıyor.





Yine bununla bağlantılı olarak, Savunma Bakanlığı Devlet İhale Dairesi kdemli memuru Vladimir Verteletsky gözaltına alındı.





RBC haber ajansına göre, Verteletsky'nin özellikle büyük ölçekli yolsuzluktan dolayı gözaltına alındığı iddia ediliyor.





Soruşturma Komitesi, Savunma Bakanlığı Devlet İhale Dairesi memuru Vladimir Verteletsky'nin tutuklandığını doğruladı.