Samanyolu Haber /Gündem / Rusya Savunma Bakanlığında 4’cü General Yolsuzluktan tutuklandı /24 Mayıs 2024 12:00

Rusya Savunma Bakanlığında 4’cü General Yolsuzluktan tutuklandı

Savunma Bakanlığı'nın bir başka üst düzey yetkilisi ve silahlı kuvvetlerin ana iletişim dairesi başkanı General Vadim Shamarin tutuklandı. Soruşturma onu 36 milyon ruble rüşvetle suçladı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA



Savunma Bakan Yardımcısı Timur Ivanov ve Savunma Bakanlığı ana personel dairesi başkanı Korgeneral Yuri Kuznetsov da gözaltına alınmasından sonra general seviyesinde bu dördüncü tutuklama.

Ayrıca, 17 Mayıs'ta Güney Askeri Bölge 58. Ordusunun eski komutanı Ivan Popov bir dolandırıcılık davasında tutuklandı.

General Vadim Shamarin büyük çapta rüşvet almakla suçlanıyor. 

Yine bununla bağlantılı olarak, Savunma Bakanlığı Devlet İhale Dairesi kdemli memuru Vladimir Verteletsky gözaltına alındı.

RBC haber ajansına göre, Verteletsky'nin özellikle büyük ölçekli yolsuzluktan dolayı gözaltına alındığı iddia ediliyor.

Soruşturma Komitesi, Savunma Bakanlığı Devlet İhale Dairesi memuru Vladimir Verteletsky'nin tutuklandığını doğruladı.
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