Samanyolu Haber /Dünya / Sel kabusu: 155 kişi can verdi /25 Nisan 2024 20:35

Sel kabusu: 155 kişi can verdi

Tanzanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 155 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

SHABER3.COM

Tanzanya Başbakanı Kassim Majaliwa, ülkede devam eden yağışlarla ilgili mecliste konuşma yaptı.

155 ÖLÜ, 236 YARALI

Majaliwa, şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 155 kişinin hayatını kaybettiği, 236 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

200 BİN KİŞİ ETKİLENDİ

Yağışların Tanzanya'nın 26 bölgesinde 200 bin kişiyi etkilediğini belirten Majaliwa, 10 bin evin de zarar gördüğünü kaydetti.

Seller nedeniyle ülkedeki bazı okullar, yollar, köprüler ve sağlık tesisleri hasar gördü, birçok çiftlik hayvanı da telef oldu.

Tanzanya Meteoroloji Kurumuna göre, şiddetli yağışların gelecek aya kadar sürmesi bekleniyor.
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